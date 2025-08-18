Se dio a conocer que tras el escándalo que inició Mariana Botas, Drake Bell -de 39 años de edad- le pidió el divorcio a Janet Von Schmeling.

Motivo por que el que se empezó a especular si algo tenían que ver las declaraciones de Mariana Botas sobre Drake Bell.

Drake Bell pide el divorcio a Janet Von Schmeling tras palabras de Mariana Botas

A través del portal TMZ se dio a conocer la solicitud de divorcio que Drake Bell presentó en Florida, Estados Unidos.

Brittany Staggs, abogada del cantante, declaró al portal que su cliente y Janet Von Schmeling desean llevar el proceso en completa privacidad.

Drake Bell y su exesposa, Janet Von Schmeling (Agencia México)

Janet Von Schmeling fue la primera en pedir el divorcio a Drake Bell en 2023 , aclarando que estaban separados desde septiembre del mismo año.

En los documentos se señalan “diferencias irreconciliables” entre ambas partes, además de una solicitud de custodia legal.

A la par, Janet Von Schmeling pidió al Tribunal Superior de Los Ángeles manutención por parte del cantante, a quien le otorgó derechos de visita para Wyatt Bell, su hijo en común.

El divorcio se alargó hasta diciembre de 2024, año en el que el tribunal ordenó a ambas partes “reunirse para agilizar el asunto”.

Sin embargo, TMZ reporta que la nueva solicitud de Drake Bell en Florida podría “complicar las cosas”.

Janet Von Schemling y Drake Bell (@drakebell / Instagram)

¿Qué dijo Mariana Botas de Drake Bell?

Fue en La Casa de los Famosos México 2025 donde Mariana Botas confesó haber tenido un encuentro romántico con Drake Bell.

De acuerdo con la actriz, se besó con el cantante durante toda una noche de antro y este le cantó de manera privada.

“La verdad es que me lo besuqueé toda la noche. Me agarraba de la mano, y en un momento hasta nos fuimos en su camioneta mientras él me cantaba. Fue el mejor día de mi vida”. Mariana Botas

Tras estas declaraciones, Drake Bell fue cuestionado al respecto.

Siendo el cantante quien, con tono irónico, describió cómo habría sido la noche que pasó con Mariana Botas .

Aunque al final de su encuentro con la prensa mexicana Drake Bell finalizó diciendo: “No sé, no me acuerdo, estaba en un antro. No recuerdo nada”.

Drake Bell y Mariana Botas (Especial)

¿Drake Bell se divorcia por culpa de Mariana Botas?

De acuerdo con Mariana Botas, su encuentro fugaz con Drake Bell se dio durante el 2022 en la fiesta de cumpleaños de un amigo.

Esto quiere decir que, de ser verdad la historia, el cantante seguía casado con Janet Von Schmeling .

Sin embargo, no se ha confirmado de ninguna fuente oficial que Drake Bell haya solicitado el divorcio por el escándalo con Mariana Botas.

Por otro lado, se sabe que el cantante amenazó a la producción de La Casa de los Famosos México 2025 con una demanda.

Esto si no bajaban de sus redes sociales los videos en los que Mariana Botas habla de su fugaz encuentro.