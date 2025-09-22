La actriz Diana Golden -de 60 años de edad- fue víctima de un hacker que tomó posesión de su cuenta personal de WhatsApp.
Con una angustia notable compartió un video en sus redes sociales para dar a conocer la situación y lanzar una advertencia ante la amenaza.
Extorsionan a contactos de WhatsApp de Diana Golden tras hackeo
En un llamado desesperado, Diana Golden se dirigió a sus seguidores de Instagram y Facebook para pedir de su ayuda.
“Hablo porque hackearon mi WhatsApp y están haciendo unas cosas horribles”, reveló con preocupación la actriz.
De acuerdo con Diana Golden, algunas de las cosas que están haciendo los hackers es pedir dinero a su nombre.
Y aunque no detalló qué otro tipo de cosas ha desencadenado el hackeo de su cuenta de WhatsApp, la actriz dejó en claro que no se trata de ella.
A la par, reconoció que no sabe qué hacer en este tipo de situaciones.
Por lo pronto, pidió a quienes la tengan de contacto que hagan caso omiso a los mensajes y que tomen las medidas de seguridad pertinentes.
Esto con el fin de evitar que caigan más víctimas en la de por sí ya lamentable situación.
La actriz incluso se lanzó contra los hackers, definiéndolos como “una porquería” e incitando a quienes vean su mensaje a tener cuidado.
“Por favor, si ven este mensaje bloquéenme y reporten. ¿Alguien sabe qué hacer? Gracias", finalizó Diana Golden en su video.
En comentarios fans le dieron algunas recomendaciones de lo que puede hacer para recuperar su cuenta de WhatsApp.
Diana Golden también etiquetó a personalidades como Maribel Guardia, Germán Ortega y Karla Ruvalcaba, entre otros.
De estos últimos, se supone, mantiene contacto por mensajería de la aplicación, por lo que espera poder darle un mayor alcance a su mensaje.
Diana Golden es apoyada por fans tras ser víctima de hackeo
Después de publicar su angustiante mensaje, a Diana Golden no solo le enviaron algunas recomendaciones, sino también algunas muestras de apoyo.
Cabe destacar que tras el anuncio la actriz no ha dado a conocer si ya pudo recuperar su cuenta de WhatsApp.