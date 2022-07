Diana Golden no se casó con Alfredo Adame por amor, sino por los papeles. La actriz vivió en carne propia la ira del actor, quien le puso un pistola en la boca...

Diana Golden y Alfredo Adame se conocieron en 1986, año en que el presentador de televisión trabajaba como sobrecargo de Aeroméxico, por lo que viajaba constantemente a Bogotá, donde conoció a la actriz.

“Ahí lo conocí, nos hicimos amigos, no era tan amargado en ese momento, mas bien, no era amargado”, declaró tiempo atrás Diana Golden, de actualmente 56 años de edad.

De acuerdo con la artista, debido a que el gobierno mexicano le quitaba la mitad de su sueldo por impuestos al ser extrajera, Alfredo Adame, de actualmente 64 años, le dio una solución: casarse.

“Me casé con él por los papeles, porque él me convenció, cosa que es muy incierta y se lo digo para todos, que si me casaba con él ya iba a poder trabajar, mentira”

En 1988 la dupla de actores contrajo matrimonio, la unión duró poco, dos años más tarde, en medio del escándalo, firmaron el divorcio.

Hoy Diana Golden, a través del programa Chisme No Like, vuelve a recordar el infierno que vivió junto a Alfredo Adame. “Vivíamos en la misma casa, nunca dormí con él en la misma cama”, recalca.

Aunque Diana Golden y Alfredo Adame no tenían un amorío ya que su matrimonio fue por conveniencia, la actriz asegura que él lo olvidó dos semanas después cuando le pidió salir.

Al estar casados intentaron iniciar una relación amorosa pero el actor comenzó a mostrar su verdadero yo, su personalidad violenta salió a la luz.

“Empezó a ser celoso y posesivo”, indica y asegura que durante un paseo en auto le reclamó que llamara la atención de los hombres: “¿qué estás haciendo para que te miren?”, la reprendió.

Tras lo ocurrido, ella se fue a San Francisco con su familia, quienes le aconsejaron poner fin a la relación, pero al decirle al actor que se separaría “se puso como loco”.

“El señor me puso una pistola en la boca, me rompió toda mi ropa y me sacó a la calles a las tres de la mañana en pijama y descalza, si eso no es maltrato, yo no sé qué es”

Diana Golden