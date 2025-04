Demi Moore -de 62 años de edad- se cansó del cabello largo y sorprendió a todos sus seguidores con un impactante cambio de imagen.

Si no fuera por su impresionante currículum cinematográfico, Demi Moore sería más conocida por su larguísima cabellera negra.

Pero no por mucho más tiempo, ya que recientemente presumió un nuevo look con cabello corto.

La primavera es sinónimo de renovación, y Demi Moore lo ha demostrado con un nuevo corte de cabello que ha dejado a todos sorprendidos.

Demi Moore en los Premios BAFTA 2025 (Alberto Pezzali / Alberto Pezzali/Invision/AP)

Demi Moore impacta sin su característico cabello largo

A lo largo de los últimos años, Demi Moore se caracterizó por llevar el cabello largo y así lo conservo por mucho tiempo.

Sin embargo, la actriz quiso sorprender con algo diferente a sus fans y apostó por un cambio de look.

Demi Moore compartió en su cuenta de Instagram su regreso a los sets de grabación para la segunda temporada de “Landman” de Paramount+.

Posando en el set de rodaje, Demi Moore dejo ver su nuevo cabello corto de lo más favorecedor para esta temporada, luciendo más radiante.

En la imagen se puede ver a Demi Moore con un cárdigan café y unos jeans, y su cabello en ligeras capas y ondas suaves.

En pocos minutos, la foto de Demi Moore alcanzó a más de 144 mil seguidores y los fans celebraron este cambio.

“I love this look on you, Demi!” o “Love the new look!”, fueron algunos de los comentarios que elogiaron a Demi Moore con cabello corto.

Demi Moore estrena corte de cabello tras su regreso a la pantalla

La fiebre por La Sustancia ha ido a la baja desde que concluyó la temporada de premios, pero Demi Moore sigue en la cima.

La actriz Demi Moore volvió a la escena con muchos más proyectos durante este 2025.

La actriz develó su participación en la segunda temporada de Landman, la aclamada serie de Paramount+.

“Landman is officially back in production for season two”, anunció Demi Moore en Instagram.

Demi Moore fue fotografiada con el cabello corto en el set de rodaje, un cambio de look que dejó a todos fascinados.