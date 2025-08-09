¿Perdiste a tu mascota recientemente? De Todas las flores, el libro de Natalia Lafourcade, puede ayudarte a pasar por esta etapa de luto.

En 2023, la cantante de 41 años de edad lanzó a la venta este libro, que documenta el proceso creativo detrás del álbum que lleva el mismo nombre, De Todas las flores.

Natalia Lafourcade dedicó su libro “a Frida”, su perrita fallecida, ya que De Todas las flores también refleja el proceso de sanación personal.

Natalia Lafourcade (Jordan Strauss / Invision / AP)

¿Por qué De Todas las flores, de Natalia Lafourcade, te puede ayudar a lidiar con la pérdida de tu mascota?

La usuaria de TikTok @mentadays, afirma en un video que el libro de Natalia Lafourcade ha sido de gran ayuda ante la muerte de su perrita.

Y es que, según indica Natalia Lafourcade en el prólogo, De todas las flores es...

“Un homenaje a la vida, a la muerte, al amor y al desamor. Un viaje interior. Un viaje de sanación… De amor propio".

Sin embargo, es importante destacar que el libro, más que ofrecer herramientas para superar el duelo, brinda inspiración para desarrollar un camino creativo y, a través de él, comenzar a sanar.

Así, en el libro de Natalia Lafourcade es posible encontrar fotos, letras manuscritas de canciones y reflexiones que brindan un homenaje a los ciclos de la vida, como el que se vive tras perder a un ser querido, como una mascota.

Precio y dónde comprar el libro De todas las flores, de Natalia Lafourcade es el libro

El libro de Natalia Lafourcade puede

s comprarlo a través de la página de la editorial Penguin Libros, donde tiene un costo de 399 pesos el ejemplar de tapa blanda con solapa.

También puedes conseguir De todas las flores en Amazon, donde tiene un precio de 699 pesos, más gastos de envío.

Además, hay una versión en audiolibro narrada por la propia Natalia, Lafourcade, cuyo costo es de 250 pesos, también en Amazon.

Actualmente, Natalia vive uno de los mejores momentos de su vida. Tras acabar su gira por Europa, la cantante está concentrada en cuidar de sí misma, pues en unos meses dará a luz a su primer hijo.