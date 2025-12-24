A través de su Instagram, Natalia Lafourcade celebró el nacimiento de su primer hijo agradeciendo a la vida y celebrando las fiestas decembrinas.

Natalia Lafourcade comparte imágenes del nacimiento de su hijo

A través de su Instagram, Natalia Lafourcade dio a conocer que su hijo nació pasadas las 41 semanas. Con emotivas fotos -íntimas y muy especiales-, la cantante celebró esta nueva etapa en su vida:

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas" Natalia Lafourcade

Cabe recordar que el primer hijo de Natalia Lafourcade es fruto de su relación del productor audiovisual, Juan Pablo López Fonseca quien es originario de Venezuela y egresado de la Universidad Metropolitana de Caracas en donde estudió la licenciatura en Artes y Ciencias Liberales.

Juan Pablo López Fonseca y Natalia Lafourcade celebran el nacimiento de su hijo

Juan Pablo López Fonseca y Natalia Lafourcade -de 41 años de edad- están celebrando la llegada de su hijo al compartir varías fotografías que revelan la felicidad de ambos en esta nueva etapa, y como era de esperarse, la cantautora recibió felicitaciones de varios famosos, amigos y colegas del medio.

Juan Pablo López Fonseca -de 40 años de edad-, llegó a México en 2016, país en el que se ha desarrollado dentro del ámbito de la producción y ha participado en varios videos de Natalia Lafourcade, con quien se casó en 2021.