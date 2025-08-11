Óscar Lerma, conocido artísticamente como Guadaña Jr, murió la madrugada del 11 de agosto de 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La muerte del hijo del vocalista de la Banda Bostik ocurrió minutos antes de una presentación.

¿De qué murió Guadaña Jr.?

Guadaña Jr. fue asesinado el 11 de agosto de 2025 en el estacionamiento del Centro de Espectáculos La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial con detalles sobre el asesinato de Guadaña Jr., versiones indican que Óscar Lerma fue atacado directamente por un sujeto que le disparó dentro de su auto.

Esta información descarta rumores iniciales de una balacera durante el festival, aclarando que el ataque fue dirigido específicamente contra él.

En el mismo incidente, otra persona, identificada como Juan Ángeles “El Orejón”, resultó gravemente herida por impactos de bala y fue reportada en estado crítico.

Como se mencionó, las autoridades, ni los representantes de Guadaña Jr. ni el Centro de Espectáculos La Lonita han proporcionado un comunicado oficial que esclarezca las circunstancias exactas del asesinato.

Por lo que las investigaciones continúan su curso, esperando en los próximos días se esclarezca la información.

Muerte de Guadaña Jr. ocurre meses después de la de su padre

La muerte de Guadaña Jr. ocurre tres meses después de la de su padre, David Lerma “El Guadaña”, vocalista de Banda Bostik.

David Lerma murió el pasado 18 de mayo de 2025 debido a una enfermedad prolongada.

Óscar Lerma intentaba continuar el legado de su padre con su banda Tributo al Gran Jefe; sin embargo, la pérdida de dos grandes figuras del rock urbano, ha conmocionado a la comunidad.

¿Quién era Guadaña Jr.?

Guadaña Jr., cuyo nombre real era Óscar Lerma, fue un músico mexicano emergente del rock urbano, hijo de David Lerma “El Guadaña”, legendario vocalista de Banda Bostik.

En la banda Tributo al Gran Jefe, Óscar Lerma interpretaba clásicos del rock urbano y creaba material original.