¿De qué murió Nobuo Yamada? El cantante japonés que interpretaba el opening de Los Caballeros del Zodiaco, murió a los 61 años de edad.

Se reveló en redes sociales que el cantante japones Nobuo Yamada, famoso por interpretar el opening de Saint Seiya de Los Caballeros del Zodiaco, Pegasus Fantasy, ha muerto a los 61 años de edad.

¿De qué murió Nobuo Yamada? Esto sabemos de la muerte del cantante japonés de Los Caballeros del Zodiaco

A través de un comunicado de su agencia MOJOST , se publicó el obituario de Nobuo Yamada, cantante japonés famoso por interpretar el opening de Saint Seiya de Los Caballeros del Zodiaco ‘Pegasus Fantasy’.

De acuerdo a lo que se sabe, Nobuo Yamada -mejor conocido como NoB-, murió el pasado 9 de agosto a la 1:39 pm hora de Japón; pero hasta ahora se dio a conocer la noticia.

En dicho comunicado se revela que, hace 8 años, Nobuo Yamada fue diagnosticado con cáncer de riñón y se sometió a radioterapia y terapia farmacológica para combatir la enfermedad.

Le habían dado únicamente 5 años de vida pero contra todo pronóstico, extendió el tiempo de su vida; incluso durante su último día de vida habló sobre los arreglos de sus canciones y las que compuso a lo largo de su carrera.

El funeral de NoB (Nobuo Yamada), se celebró en privado debido a la petición de la familia del cantante japonés.

Concierto de Los Caballeros del Zodiaco en CDMX (Anime Music Lab)

¿Quién era Nobuo Yamada? El cantante y músico japonés murió a los 61 años de edad

Nobuo Yamada, músico y cantante japonés ha muerto a los 61 años de edad, víctima de cáncer de riñón.

El cantante Nobuo Yamada era conocido por ser quien interpretaba el opening del popular anime de Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya.

Su canción ‘Pegasus Fantasy’, se volvió un referente social y cultural, convirtiéndose en un éxito mundial y teniendo varias traducciones en muchos idiomas.

Desde entonces, Nobuo Yamada escribió numerosas canciones de héroes del anime y tokusatsu; se presentó en numerosos conciertos y eventos en todo el mundo.

Se espera que próximamente se pueda celebrar una despedida para Nobuo Yamada para todos los fans del popular anime de Los Caballeros del Zodiaco.

En 2022, Nobuo Yamada vino a la CDMX para cantar en el concierto sinfónico de Los Caballeros del Zodiaco, sorprendiendo a cientos de fans mexicanos.