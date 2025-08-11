¿De qué murió Angely Alexander Benavides? La modelo venezolana de 17 años de edad fue encontrada sin vida en una casa que se presume era propiedad de su pareja.

Las autoridades ya investigan la muerte de la joven modelo Angely Alexander Benavides, quien un día antes había compartido un logro importante en su vida.

¿De qué murió la modelo Angely Alexander Benavides, quien fue encontrada sin vida en la casa de su novio?

La muerte de la modelo Angely Alexander Benavides a los 17 años de edad ha causado gran controversia en el mundo del espectáculo.

Angely Alexander Benavides (@angelybenavid / Instagram )

Esto luego de que el pasado 2 de agosto Angely Alexander Benavides fue encontrada sin vida en una residencia ubicada en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, presuntamente propiedad de su pareja.

De acuerdo con el informe forense realizado en el lugar, la causa de muerte de la modelo Angely Alexander Benavides fue “asfixia mecánica”, lo que confirma que la joven fue estrangulada.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) continúa con la investigación para esclarecer el caso.

Entre las hipótesis que se han manejado por la muerte de la modelo Angely Alexander Benavides es un presunto caso de feminicidio.

Esto luego de que los reportes indican que antes de su muerte, Angely Alexander Benavides había discutido con su pareja, un hombre 23 años mayor que ella.

Fuentes extraoficiales señalan que la discusión entre Angely Alexander Benavides y su pareja -un hombre de 41 años de edad- fue por motivos económicos.

Posteriormente el hombre es el que había llamado a las autoridades para reportar la muerte de la modelo Angely Alexander Benavides a los 17 años de edad.

Hasta el momento las autoridades siguen investigando la muerte de Angely Alexander Benavides y no se ha realizado ninguna detención.

Piden justicia por la muerte de la modelo Angely Alexander Benavides

Angely Alexander Benavides era originaria de Ciudad Guayana, estado Bolívar, Venezuela.

Un día antes de su muerte, Angely Alexander Benavides había celebrado su graduación como Técnico Medio en Telemática.

En las fotografías que compartió, Angely Alexander Benavides luce muy feliz en compañía de sus familiares, amigos y docentes.

Angely Alexander Benavides (@angelybenavid / Instagram )

A sus 17 años de edad, Angely Alexander Benavides ya empezaba a destacar en el mundo del modelaje.

Angely Alexander Benavides era una de las candidatas al Reinado del Cacao, con la banda de Salto Ángel.

La familia de Angely Alexander Benavides llevó sus servicios funerarios en estricta intimidad y pidieron respeto y privacidad en estos momentos tan dolorosos.

A través de las redes sociales usuarios han pedido justicia para Angely Alexander Benavides y exigen a las autoridades investigar a fondo la muerte de la joven modelo.

Hasta el momento no se ha revelado más detalles sobre la identidad de la pareja de la modelo Angely Alexander Benavides.