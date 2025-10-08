Delia González Hernández, mamá del productor Nicandro Díaz, murió a los 90 años en medio de un terrible rumor.

El 7 de octubre de 2025 se confirmó la muerte de la señora Delia González Hernández, tras el rumor de que había desaparecido.

¿De qué murió la mamá de Nicandro Díaz, Delia González Hernández?

Tras reportarse la falsa desaparición de Delia González Hernández, la familia confirmó su muerte a los 90 años de edad.

Delia González Hernández murió el 23 de septiembre de 2025, pero su familia decidió mantener la noticia en privado.

Muere Delia González Hernández, mamá de Nicandro Díaz (Especial )

La madre de Nicandro Díaz vivía en una casa de retiro de la Ciudad de México y padecía alzheimer, por lo que su muerte derivó de padecimientos relacionados con su edad.

La familia de Nicandro Díaz explicó que no quisieron revelar la muerte de Delia González Hernández para evitar escándalos, como los que surgieron con la muerte del productor.

Sin embargo, los familiares de Delia González Hernández se vieron obligados a hablar de su muerte tras una noticia falsa publicada en una revista de circulación nacional.

Dicho medio aseguraba que Delia González Hernández había sido ‘sustraída’ de la casa de retiro y estaba desaparecida .

Nicandro Díaz (@nicandrodiazof / Instagram)

Familia de Nicandro Díaz aclara rumores sobre la muerte de Delia González

Cynthia Buitrón, exesposa de Nicandro Díaz, confirmó en De Primera Mano que Delia González Hernández había muerto de causas naturales.

La exesposa de Nicandro Díaz lamentó que la muerte de su exsuegra haya revivido el escándalo sobre los bienes del productor.

“Se sigue lucrando con fallecimientos donde todos han perdido a alguien”, dijo.

Mencionó también que la familia de Delia González Hernández sabía sobre su muerte, por lo que no saben cómo surgió el rumor de que había desaparecido.