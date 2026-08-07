La familia de Perez Hilton confirmó que sus hijos estuvieron presentes durante la crisis de salud mental que el influencer sufrió el 4 de agosto de 2026 en Miami, Estados Unidos, cuando se autolesionó en una transmisión en vivo.

Aunque los menores de edad presenciaron el inicio del episodio, lograron ser puestos a salvo por otros adultos presentes en la casa de Mario Armando Lavandeira Jr.

En un comunicado, la familia de Perez Hilton pidió respeto a la privacidad del hogar, denunciando la presencia de paparazzis y medios que acechan la propiedad tras el incidente.

Hijos de Perez Hilton presenciaron su crisis; huyeron antes de hacer el trauma más grande

Además de externar que Perez Hilton estaba siendo atendido tras la crisis de salud mental que tuvo en una transmisión en su TikTok, la familia del influencer aclaró qué pasó con sus hijos.

En un comunicado en la página de Hilton, la familia explicó que en su casa en Miami, Estados Unidos, estaban sus tres hijos cuando le sucedió la crisis y comenzó a autolesionarse.

Perez Hilton con sus tres hijos. (Agencia México)

Por fortuna, en la casa también estaban una sobrina y hermana de Perez Hilton, por lo que accionaron para huir del sitio junto con los menores de edad, para así evitar que vivieran un trauma más grande que él que ya había iniciado al ver las acciones de su padre.

Ante ello, la familia del famoso pidió respetar la privacidad de su casa, explicando la importancia de que los hijos de Perez Hilton volvieron al sitio “para reconstruir una sensación de seguridad y normalidad”.

“Nuestra máxima prioridad ahora mismo es ayudar a los niños a empezar a recuperarse de lo que vivieron. Una parte importante de ese proceso es permitirles regresar a casa de forma segura y empezar a reconstruir una sensación de seguridad y normalidad”. Comunicado de la familia de Perez Hilton.

Casa de Pérez Hilton está siendo acechada por paparazzis tras su crisis

Luego de que se informó la crisis de salud mental que Pérez Hilton tuvo, la familia dijo que buscan que sus hijos regresen a casa. Pero para ello piden que respeten la privacidad de la propiedad.

La familia del influencer dijo que no solo habían paparazzis, sino medios de comunicación y creadores de contenido que asistían para curiosear, lo que piden se decline por “el bienestar de los niños”.