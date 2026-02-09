Fabiola Campomanes reveló el pasado 7 de febrero la muerte de su madre, María Rojas; la actriz despidió con emotivo mensaje a su madre.

Desde finales de 2025, Fabiola Campomanes manifestó su preocupación por la salud de su madre durante su estancia en La Granja VIP.

¿De qué murió María Rojas? Madre de Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes compartió un mensaje de despedida para su madre, junto a una serie de fotos de la señora María Rojas, quien murió a los 83 años de edad.

“Vuela alto mami. Gracias por todo. Ya te extraño. Te amo tanto”, escribió Fabiola Campomanes en Instagram.

Fabiola Campomanes no reveló la causa de muerte de su madre, pero se sabe que a inicios de 2026 la señora María Rojas se sometió a una cirugía en el colon.

En ese entonces, la actriz expresó que cuidaría a su madre como ella lo hizo en su infancia y mencionó que era complicado, pero también un privilegio cuidar a su madre.

María Rojas, madre de Fabiola Campomanes (Instagram/@fabiolacampomanes)

Fabiola Campomanes despide a su madre con baile, como ella lo pidió

Durante el funeral de María Rojas, Fabiola Campomanes le dedicó un conmovedor discurso y con la voz entrecortada le agradeció su amor y cuidado.

“La que me sostuvo cuando no sabía sostenerme, al que me levantó cuando me caí. La que me enseñó a volver a empezarlas veces de las que puedo contar. Mi mamá no solo me dio la vida, me enseñó a vivirla” Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes recordó que su madre le enseñó a iniciar de nuevo y enfrentar la vida con valentía y suavidad.

La actriz resaltó que su madre seguirá viva en ella a través de sus enseñanzas: “La despido con tristeza porque soy su hija, pero también con una profunda alegría porque tuve el privilegio de serlo”.

El funeral de la mamá de Fabiola Campomanes tuvo mariachi y su familia la despidió bailando, como a María Rojas le hubiera gustado.

“El último adiós como hubieras querido mi Cuquita hermosa”, escribió Fabiola Campomanes en el video donde despedían con baila a su mamá.

Amigos y seguidores de Fabiola Campomanes le enviaron mensajes de cariños y sus condolencias.