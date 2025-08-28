Te decimos qué le pasó a Fabiola Campomanes -de 53 años de edad- durante la última semana de agosto de 2025.

Y es que la actriz se grabó desde el hospital tras retirarse los implantes mamarios que utilizó durante más de 20 años.

¿Qué le pasó a Fabiola Campomanes?

Fabiola Campomanes se grabó desde el hospital tras retirarse los implantes mamarios que utilizó durante más de 20 años.

De acuerdo con Fabiola Campomanes, la decisión de su operación se debió a que padecía de la Enfermedad por Implantes Mamarios (EIM), el rechazo de los implantes.

Sus problemas de salud comenzaron en 2017; sin embargo, la actriz confesó que tenía miedo sobre cómo luciría su cuerpo al natural, las cicatrices, entre otras cosas.

Sin embargo, Fabiola Campomanes comenzó a sufrir de muchas dolencias, las cuales no pudo ignorar más tiempo, tales como:

Machas

Inflamación

Dolor

Por lo que finalmente compartió en su cuenta oficial de Instagram: “Ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia.”

Asimismo, junto a su video y otras fotografías de la exitosa cirugía, Fabiola Campomanes aseguró que buscará “cuidar, aceptar y honrar” a su cuerpo.

Finalmente, la famosa agradeció los mensajes de sus seguidores en la plataforma, al doctor que la operó y a Verónica del Castillo, de 55 años de edad.

Quien llevó a Fabiola Campomanes con el cirujano que le retiró los implantes mamarios.

Fabiola Campomanes, actriz. (@fabiolacampomanes)

Fabiola Campomanes ya había sufrido con un tratamiento estético

A pesar de que Fabiola Campomanes aseguró que buscará “cuidar, aceptar y honrar” a su cuerpo, los implantes mamarios no son el primer tratamiento estético que le provoca un daño .

En el 2021, Fabiola Campomanes compartió con sus seguidores que se había dañado la piel con un tratamiento facial para borrarse unas machas en la cara.

“Me cegué por lucir perfecta, pero mi piel no aguantó y se abrió”, lamentó Fabiola Campomanes en aquella ocasión.