¿La amistad entre Fabiola Campomanes y Yolanda Andrade ya terminó? La actriz revela si es que sigue en contacto con la conductora de Montse & Joe.

En los últimos meses, Yolanda Andrade -de 52 años de edad- ha preocupado a sus seguidores luego de que su salud de ha visto mermada considerablemente.

Aunque se dio a conocer que Yolanda Andrade ya se encontraba mejor, muchos usuarios siguen mostrando preocupación por su estado de salud.

Es por ello por lo que en plena entrevista Fabiola Campomanes -de 51 años de edad- fue cuestionada por Yolanda Andrade, esto luego de que en el pasado habían señalado que eran grandes amigas.

Así reaccionó Fabiola Campomanes al escuchar el nombre de Yolanda Andrade en entrevista, ¿será que su amistad llegó a su fin?

Luego de que presentó severos problemas de salud, la hermana de Yolanda Andrade confesó que la conductora ya se encontraba mejor.

Y es que Marilé Andrade reveló que los doctores por fin ya habían encontrado el diagnostico correcto por lo que la recuperación de su hermana Yolanda Andrade iba de maravilla.

Luego de la preocupación por el estado de salud de Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes fue cuestionada por su amistad con la conductora luego que en el pasado se habrían mostrado muy cercanas.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Fabiola Campomanes habló de su relación con Yolanda Andrade luego de los problemas de salud a los que se ha enfrentado.

En el video compartido por el canal de Youtube de Michelle Rubalcava, Fabiola Campomanes confesó que no ha tenido comunicación con Yolanda Andrade.

“Fíjate que no he tenido comunicación con ella, espero que esté muy bien yo es lo que más le deseo que este muy bien y no he podido hablar con ella”

Fabiola Campomanes