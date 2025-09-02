Te compartimos algunas de las películas de Graham Greene en streaming.

Las 6 opciones para recordar al actor de 73 años de edad son estas:

Bailando con lobos (1990) Duro de matar 3 (1995) Milagros inesperados (1999) Frío de perros (2002) Crepúsculo: Luna nueva (2009) Crepúsculo la saga: Amanecer - Parte 2 (2012)

Películas de Graham Greene en streaming: Bailando con lobos

Danza con lobos o Bailando con lobos es una drama de época que se basa en la novela de Michael Blake y se ambienta en la colonización del Oeste en Estados Unidos.

En esta película Graham Greene da vida a un líder sioux llamado Ave que patea.

Bailando con lobos se puede rentar en streaming en Apple TV+.

Danza con lobos (Especial)

Películas de Graham Greene en streaming: Duro de matar 3

La tercera entrega de Duro de matar contó con la participación en el elenco de Graham Greene.

Para esta película de acción, Graham Greene interpretó al oficial Joe Lambert acompañado la aventura de John McClane en Nueva York.

Duro de matar 3 puede verse en Disney+.

Graham Greene en Duro de matar 3 ( 20th Century Fox)

Películas de Graham Greene en streaming: Milagros inesperados

La película Milagros inesperados es otro título que forma parte de la filmografía de Graham Greene.

Se trata de un drama carcelario donde el funcionario Paul Edgecomb está encargado de cuidar de la Milla Verde, un pasillo con celdas de condenados a muerte.

Graham Greene da vida a Arlen Bitterbuck, condenado por matar a un hombre en una pelea de un bar.

Milagros inesperados puede verse en Amazon Prime Video.

Graham Greene en Milagros inesperados (Especial)

Películas de Graham Greene en streaming: Frío de perros

La comedia Frío de perros narra la historia de un dentista de Miami que viaja a Alaska para recibir una gran herencia.

En esta cinta, Graham Greene aparece en el papel secundario de Peter Yellowbear.

Frío de perros puede verse en Disney+.

Graham Greene en Frío de perros (Walt Disney Pictures)

Películas de Graham Greene en streaming: Crepúsculo: Luna nueva

Graham Green será recordado por ser parte de la saga de Crepúsculo al aparecer en la cinta Luna nueva.

El personaje de Graham Green fue el de Harry Clearwater en Crepúsculo.

Crepúsculo: Luna nueva puede verse en Amazon Prime Video.

Graham Greene en la saga de Crepúsculo (Especial)

Películas de Graham Greene en streaming: Crepúsculo la saga: Amanecer

El cierre de Crepúsculo la saga: Amanecer - Parte 2 también contó con la actuación de Graham Greene.

La película Crepúsculo la saga: Amanecer puede verse en Amazon Prime Video y Netflix.

Graham Greene en la saga de Crepúsculo (Especial)







