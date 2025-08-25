Aquí te decimos de qué murió Verónica Echegui en Madrid, España, el pasado domingo 24 de agosto de 2025.

Y es que la actriz española de 42 años de edad enfrentó una grave enfermedad antes de su muerte.

Verónica Echegui (Verónica Echegui Instagram @veronicaechegui)

¿De qué murió Verónica Echegui?

La actriz de 42 años de edad, Verónica Echegui, enfrentó una grave enfermedad antes de su muerte el pasado domingo 24 de agosto de 2025.

Y es que Verónica Echegui decidió mantener en privado que había sido diagnosticada con cáncer.

Hasta el momento se desconocen los detalles del diagnóstico de la actriz, quien días antes fue ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España.

Verónica Echegui habría sido consciente de su situación desde junio de este mismo año en que habló sobre su último proyecto con Infobae, la serie estrenada por Apple Tv ‘A Muerte’.

Pues durante su gira de promoción, contó que de ser diagnosticada con cáncer cardiaco como el personaje principal, l e gustaría seguir trabajando, resolver asuntos personales y haber amado.

Asimismo, destacó la actriz su deseo de afrontar la muerte desde un punto de vista de confianza y no de miedo.

En redes sociales, amigos, colegas, funcionarios, familiares y fans lamentaron la muerte de Verónica Echegui y la homenajearon recordando su carrera artística de más de 18 años.

¿Quién fue Verónica Echegui?

Verónica Echegui es mayormente recordada por el personaje de La Juani de la serie ‘Yo soy La Juani’ en el 2006, quien le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación.

Sin embargo, Verónica Echegui también destacó por sus papeles en películas y series como:

El patio de mi cárcel (2008)

The Cold Light of Day (2012)

Me estás matando, Susana (2016)

Yo no soy esa (2024)

A Muerte (2025)