¿En qué orden debo ver Crepúsculo? Ante el reestreno de Twilight en cines, te decimos cómo debes ver las películas de la saga.

A través de las redes sociales oficiales de Twilight, se reveló que la saga de Crepúsculo tendrá un reestreno en cines y te decimos cuál es su orden para verlas.

Este es el orden para ver las películas de Crepúsculo antes del reestreno en cines de la saga de Twilight

Como ya se dijo, el próximo mes de octubre 2025, la saga de películas de Crepúsculo que iniciaron en 2008 y concluyeron en 2012, tendrán un reestreno en cines.

Por lo que te decimos cuál es el orden para ver todas las películas de Crepúsculo antes de su reestreno en cines:

Crepúsculo: (2008) La saga Crepúsculo: Luna Nueva: (2009) La saga Crepúsculo: Eclipse: (2010) La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 1: (2011) La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2: (2012)

Es decir que para entender bien la historia y disfrutarla, lo recomendable es verlas en orden cronológico, es decir conforme fueron saliendo las películas de Crepúsculo.

Pues así como fueron saliendo las películas de la saga de Crepúsculo, fue el orden de la publicación de los libros de Stephanie Meyer.

La saga de Crepúsculo (Summit Entertainment)

La saga de Crepúsculo tendrá un reestreno en cines, pero puedes ver la saga de Twilight en streaming

Tal y como se reveló, en redes sociales se dio a conocer que la saga de Crepúsculo, la cual inició en 2008 y concluyó en 2012, tendrá un reestreno en cines.

Y es que las películas que marcaron a toda una generación ahora podrán disfrutarse una vez más en las pantallas grandes.

Sin embargo y hasta el momento, el reestreno anunciado de la saga de películas de Crepúsculo, será únicamente en Estados Unidos.

Por lo que de momento, el reestreno de las películas de Twilight no incluye a México; aunque habrá que esperar para saber si es que esto también llega a los cines nacionales.

De momento, la saga de películas de Crepúsculo puedes verlas completas en las siguientes plataformas de streaming:

Netflix

Amazon Prime Video

Google Play Películas

Apple TV+