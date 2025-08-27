¿Cuándo sale reestreno de Crepúsculo en cines de México? Se reveló que la saga será proyectada en cines junto con el primer póster oficial de Twilight.

No cabe duda que la saga de Crepúsculo impactó a toda una generación que comenzó en 2008 y a casi 20 años de su estreno, ahora las películas se reestrenarán en cines pero ¿también en México?

La saga de Crepúsculo tendrá un reestreno en cines

A través de redes sociales oficiales, se dio a conocer que la saga de Crepúsculo tendrá un reestreno en cines y se reveló un póster para el evento.

De acuerdo con la información, las películas de Crepúsculo se reestrenarán en cines para el próximo mes de octubre.

Sin embargo, no se dio una fecha en específico para este reestreno de Crepúsculo en los cines.

Pero ¿este reestreno de la saga de películas de Crepúsculo también llegará a México? Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el regreso de Twilight a cines.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en Crepúsculo (@twilight / Instagram)

¿El reestreno de Crepúsculo llegará a México?

Se dio a conocer que para el próximo mes de octubre 2025, se reestrenará la saga de Crepúsculo en cines.

Sin embargo, este reestreno solo estará disponible en cines de Estados Unidos por lo que de momento, no se hará en México.

No obstante, habrá que esperar para saber si es que este reestreno llegará a las salas de México por parte de Lionsgate , y de serlo, en qué fechas y complejos estará disponible.

Cabe mencionar que la primera película de Crepúsculo se estrenó en 2008, y su conclusión llegó a las salas de cine en 2012, volviéndose un fenómeno mundial.

La saga de Crepúsculo estuvo protagonizada por:

Kristen Stewart de 35 años de edad

Robert Pattinson de 39 años de edad

Taylor Lautner de 33 años de edad