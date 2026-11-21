El creador de contenido brasileño Gabriel Félix, murió la noche del 19 de noviembre de 2026, a los 29 años, en Campinas, estado de São Paulo, Brasil, tras una emergencia médica.

La noticia fue confirmada por su prometida, Isabelle Abreu, conocida en redes sociales como Xsbel, quien informó el fallecimiento y pidió privacidad para atravesar el duelo.

Hasta el momento, la causa de muerte de Gabriel Félix permanece desconocida, pues sus familiares esperan los resultados de las pericias correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

¿Qué le pasó a Gabriel Félix antes de morir?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Gabriel Félix se encontraba preparándose para jugar un partido de futbol con amigos cuando comenzó a sentirse mal.

El influencer sufrió una descompensación y se desvaneció, por lo que fue trasladado de urgencia para recibir atención médica; sin embargo, no logró sobrevivir.

Gabriel Félix (Instagram | Gabriel Félix)

Aunque recibió asistencia médica, hasta ahora no se han divulgado detalles sobre el padecimiento o complicación que habría provocado su deterioro repentino.

Su prometida confirmó que la familia todavía desconoce qué ocurrió y que se encuentra intentando asimilar la pérdida mientras espera información médica.

A través de redes sociales, Isabelle Abreu (Xsbel) expresó el dolor por la muerte de Gabriel Félix y solicitó tiempo para afrontar lo sucedido lejos de la atención pública.

En su despedida, recordó a Gabriel Félix como el amor de su vida y mencionó a Amelie, su hija, como la parte más hermosa de su historia juntos.

Por ahora, no existe una causa oficial de muerte, por lo que se espera que los resultados forenses permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento del creador de contenido brasileño.