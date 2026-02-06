Pablo Castillo, hermano de Fernanda Castillo, confirmó públicamente la muerte de su papá a través de una publicación de redes sociales.

La causa de la muerte no fue revelada por el hermano de la actriz, pero el señor Rafael Castillo fue despedido con un emotivo mensaje.

Por su parte, Fernanda Castillo no se ha pronunciado oficialmente por la pérdida de su papá, pero sí reaccionó al mensaje de despedida: “Te amo, hermano. Nos dejó juntos”.

La vez que Fernanda Castillo habló de la salud de su papá

Si bien las causas y demás detalles parece que quedarán en familia, no era secreto los problemas de salud que padecía el papá de Fernanda Castillo.

En el pasado, Fernanda Castillo ya había hablado públicamente del diagnóstico de Parkinson que aquejó a su padre desde la juventud.

Fernanda Castillo con su papá (Instagra)

En 2023, durante un encuentro con la prensa, la actriz habló públicamente de lo difícil que era para la familia lidiar con la enfermedad de su papá .

Pese a la adversidad, Fernanda Castillo reconoció en aquél entonces que este diagnóstico le permitió conocer aún más a su padre.

Mientras que de don Rafael dijo que era capaz de sobrellevar la situación con valentía y dignidad, palabras con las que el hermano de la actriz también recordó a su padre en su despedida.

“Ha sido muy difícil como familia, sobre todo al inicio entenderlo, porque mi papá tiene Parkinson juvenil, entonces desde muy joven ha vivido con el Parkinson de una manera asombrosa, valiente, increíble y recia a dejarse vencer” Fernanda Castillo