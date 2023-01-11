Juan Guarnizo reveló que le jugó una broma a Komanche haciéndole pensar que la app del SAT era un Tinder para famosos.

A través de un video en directo, el streamer de Twitch Juan Guarnizo de 26 años de edad, reveló la broma pesada que le hizo a Komanche quien, desesperado por citas terminó con una en el SAT.

Tal y como explicó Juan Guarnizo -quien estará en los Premios Esland 2023-, existe un Tinder para famosos que solo admiten personas con alto perfil o varios seguidores en sus redes sociales.

Y luego de que uno de sus amigos compartiera quien le había dado match, el Komanche de 27 años de edad quiso entrar y pidió la ayuda de Juan Guarnizo, invitado a los Premios Esland 2023 en México.

Pero este fue el momento en el que Juan Guarnizo -también conocido por ser esposo de AriGamePlays-, decidió hacerle una broma y “pasarle” en Tinder para famosos, el cual era en realidad el SAT.

Juan Guarnizo le pasa la app del SAT a Komanche diciéndole que era el Tinder de los famosos

En uno de sus videos, Juan Guarnizo reveló la broma que le hizo a Komanche al decirte que la app del SAT era el Tinder para famosos y tener citas.

Y cuando este pidió el nombre de la app, Juan Guarnizo le pasó la del SAT ID pues al ser Komanche de El Salvador, desconocía que es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.

Y aunque Komanche sospechó del trolleo de Juan Guarnizo, el streamer continuó diciéndole que le pedían sus datos para autorizarlo en la app.

Pero para los requisitos que pide el SAT y sacar una cita piden:

INE

Pasaporte vigente

Cédula profesional

El Komanche asustado de no tener INE al no ser de México, decidió que era buena idea poner su identificación salvadoreña o su pasaporte.

Al final, el Komanche descubrió la broma de Juan Guarnizo y se enteró que el SAT no era el Tinder para famosos como le prometió el streamer, sino Hacienda para pagar impuestos.

Aunque y tal y como reveló Juan Guarnizo, estuvo a nada de que Komanche se inscribiera al SAT.