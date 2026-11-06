La periodista y conductora de Ventaneando, Mónica Castañeda, sufrió la muerte de su hermano, Jorge Castañeda, este 5 de noviembre de 2026.

La noticia de la muerte del hermano de Mónica Castañeda fue confirmada por el mismo Ventaneando; sucediendo tan solo unos meses después del fallecimiento de su hermana Norma.

¿De qué murió el hermano de Mónica Castañeda?

Al momento no se sabe la causa de muerte del hermano de Mónica Castañeda, solo que murió en la tarde de este 5 de noviembre de 2026.

Desde el foro #Ventaneando enviamos nuestra más sinceras condolencias a nuestra querida compañera Mónica Castañada. 📷📷 Nos unimos respetuosamente para abrazarla y desearle pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Estamos con ella de corazón. pic.twitter.com/qX0RwWUDqq — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 5, 2026

Hasta donde se sabe, el hermano de Mónica Castañeda no sufría del alguna enfermedad grave o estuvo involucrado en alguna clase de accidente.

De hecho la misma conductora de Ventaneando se enteró de manera totalmente aleatoria, pues le avisaron mientras estaba grabando junto a sus compañeros.

Según Pedro Sola, quien dio la noticia al público durante la emisión de Ventaneando; Mónica Castañeda recibió una llamada en el estudio cuando se preparaba para grabar los promocionales de la temporada navideña.

Pedro Sola menciona que esto interrumpió las actividades y causó un shock en toda la producción, enviando sus condolencias a la comunicadora y a su padre.

Mónica Castañeda sufrió la muerte de su hermana en mayo de este año

Esta es la segunda muerte que sufre Mónica Castañeda en 2026. En mayo del mismo año se dio la noticia del fallecimiento de su hermana, Norma Castañeda de 61 años.

De la cual simplemente se dijo que murió “por complicaciones de salud”, si ahondar más en detalles o hacer alguna declaración posterior.

En ese momento, Mónica Castañeda se tomó unos días para tener un luto privado con su familia, reintegrándose al elenco de Ventaneando posteriormente.

No hay detalles de las medidas que tomará en esta ocasión la presentadora para con sus actividades en Ventaneando, aunque es posible que igualmente se aleje del ojo público.

A mencionar que ya habría sufrido la muerte de otra hermana en su adolescencia, María del Pilar, la cual falleció a causa de lupus eritematoso sistémico a la edad de 14 años.