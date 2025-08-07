Adam Turck de 35 años de edad, actor estadounidense muere después de intervenir durante una disputa doméstica, según las autoridades.

La policía de Richmond, California informó que Adam Turck recibió un disparo del atacante, lo que termino por arrebatarle la vida.

Adam Turck recibió un disparo tras intervenir en una disputa doméstica

Adam Turck muere tras recibir un disparo al ayudar a una mujer que sufría violencia doméstica.

El jefe de policía de Richmond, dijo que el incidente que terminó por arrancarle la vida a Adam Turck fue una trágica historia de violencia con arma de fuego.

“Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante”. Jefe de policía de Richmond, Rick Edwards,

Adam Turck (Especial / Especial)

Según People, Adam Turck paseaba a su perro afuera de un edificio de apartamentos en Richmond, cuando se topó con una disputa entre una pareja.

Adam Turck intentó intervenir para calmar la situación, pero el hombre le disparó mortalmente antes de suicidarse.

Cuando la policía acudió al lugar encontraron a dos hombres con heridas graves.

Adam Turck fue trasladado a un hospital y lo mantuvieron con vida durante un tiempo para donar sus órganos, informaron medios locales.

La familia de Adam Turck se pronunció al respecto, informando que Adam Turck deseaba donar sus órganos para salvar a otras vidas.

“Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio“, dijo uno de los familiares de Adam Turck

¿Quién era Adam Turck, actor que murió tras intervenir en una disputa doméstica?

Adam Turck fue un reconocido actor local en Richmond, California.

Sin embargo se mudó a River City tras una gira por el país como parte del elenco nacional del Teatro Olney.

Adam Turck participó en diversas producciones teatrales locales.

Fue nominado varias veces a los premios Richmond Theatre Community Circle Awards y ganó el premio al Mejor Actor en una Obra en 2018 por “Hand to God”.

Recientemente a Adam Turck se le vio en la producción de “Smoke” de Cadence Theatre y se estaba preparando para interpretar el papel principal en “Drácula: A Comedy of Horrors”.