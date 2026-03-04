La muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo revivió el gran aporte que hizo en el cine de oro, con el tabú que rompió en La fuerza del deseo de 1955.

Pero ¿Por qué rompió un tabú Ana Luisa Peluffo? Te compartimos qué hizo en La fuerza del deseo que encaminó a una era distinta del cine mexicano.

Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnudo del cine mexicano en La fuerza del deseo

Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años de edad, siendo que ahora será recordada por su aporte al cine mexicano con el primer desnudo que causó mucha polémica cuando ocurrió.

El hecho sucedió en La fuerza del deseo, una película que se estrenó en 1955 y fue dirigida por Miguel M. Delgado.

En La fuerza del deseo, Ana Luisa Peluffo personifica a la modelo Silvia, siendo que el hecho sucede cuando se tiene que desnudar de la cintura hacia arriba para posar en una clase de pintura.

Sin embargo, la escena de la actriz causó mucha polémica, pues pese a que dura segundos, en los años que ocurrió el cine mexicano era conservador.

Aunque La fuerza del deseo fue su primer desnudo, Ana Luisa Peluffo hizo otras escenas sensuales en años posteriores:

El pecado de una madre en 1961

La ilegítima en 1974

La mujer desnuda en 1953 (erótica sin desnudo)

La putain respectueuse en 1946 (erótica sin desnudo)

Incluso, se cree que Ana Luisa Peluffo pudo haber sido la iniciadora del cine de ficheras, pues en los 70 que sucedió la transición, ella ya había hecho desnudos.