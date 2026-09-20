La participación de Pedro Sola en La Granja VIP de TV Azteca como aprendiz, llevó a que el conductor de Ventaneando revelara intimidades de David Zepeda, situación que al actor no le habría caído bien.

Y es que el reportero Gabriel Cuevas, informó que ahora David Zepeda de 53 años de edad, buscaría demandar por daño moral a Pedro Sola, pues incluso tuvo actitudes extrañas que demuestran que sí le molestó la información que se dio.

David Zepeda buscaría demandar a Pedro Sola

La presencia de Pedro Sola en La Granja VIP, lo llevó a revelar en una plática con Kunno la supuesta orientación sexual de David Zepeda, exhibiendo una relación homosexual con un periodista de TV Azteca.

Sin embargo, las palabras de Pedro Sola de 79 años de edad, respaldarían años de rumores sobre la orientación sexual del actor.

Ante ello, reporteros han buscado cuestionar a David Zepeda al respecto para saber si buscaría demandar a Pedro Sola. Sin embargo, este ha preferido no declarar a la prensa.

Por esto, el reportero Gabriel Cuevas informó en Fórmula Espectacular que un allegado al equipo de trabajo de David Zepeda, confirmó la demanda contra Pedro Sola.

Pedro Sola (Tomada de video )

Debido a que el actor es abogado de profesión, se apuntó que buscaría demandar a Pedro Sola por daño moral, debido a que sus declaraciones tuvieron alcance internacional y a las afectaciones que esto habría tenido hacia su carrera profesional viniendo desde un periodista de prestigio.

David Zepeda mantiene silencio ante declaraciones de Pedro Sola

A perspectiva de Gabriel Cuevas, el actor estaría enojado por los dichos de Pedro Sola, debido a que en un reciente encuentro con la prensa decidió no atender a los reporteros.

En la experiencia de Cuevas, David Zepeda nunca había rechazado atender a la prensa, pues incluso entrado en polémica, siempre daba declaraciones.

Por ello, el reportero no solo confirma enojo por David Zepeda, sino que también apunta que posiblemente se deba a que sí planea acción legal contra Pedro Sola.