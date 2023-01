El propio James Gunn de 56 años de edad ya lo había adelantado: Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será el fin para muchos de los personajes; incluyendo Drax de Dave Bautista.

En una reciente entrevista con GQ , Dave Bautista de 53 años de edad se ha despedido del personaje de Drax.

Cabe recordar que el personaje de Drax de Guardianes de la Galaxia del UCM, Dave Bautista lo tomó por primera vez en 2014 en la primera película de la trilogía dirigida por James Gunn.

Sin embargo, tampoco es un secreto que durante años Dave Bautista ha protestado por el tratamiento que Drax ha tenido en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está por estrenarse el próximo 5 de mayo del 2023, siendo esta la última entrega de los superhéroes y de muchos de sus personajes incluido a Drax de Dave Bautista.

Y aunque el Dave Bautista aseguró que ama y está agradecido por Drax, el ex luchador siempre ha expresado su molestia con el personaje .

Pues Dave Bautista asegura que el personaje de Drax ha sido enormemente desperdiciado en comparación a lo que es en los cómics e incluso en los videojuegos; y ahora, en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el actor le dice adiós al personaje.

“Estoy muy agradecido con Drax. Lo amo, pero es un alivio que se haya acabado. No fue del todo agradable. Fue difícil interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba machacando y simplemente no quiero que Drax sea mi legado, es una interpretación tonta, y quiero hacer cosas más dramáticas”

Dave Bautista