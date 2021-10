Durante este 5 de octubre, Danna Paola ha acaparado la atención de todos los medios pues un revista de espectáculos aseguró que su pareja, Alex Hoyer, la violenta.

De acuerdo con la revista, Danna Paola está muy enamorada e ilusionada. Sin embargo, Alex Hoyer solo estaría tratando de colgarse de su fama.

Incluso, aseguraron que los amigos y familia de Danna Paola han estado preocupados por esta situación, pues tachan al también cantante de ‘arribista’ y ‘oportunista’.

Incluso compararon su relación con la anterior que tuvo con Eleazar Gómez, quien también habría violentado a la joven de 26 años en varias ocasiones.

Alex Hoyer y Danna Paola. (Especial)

Danna Paola responde contundentemente; asegura que no se deja maltratar

Otro de los rumores que también llamó la atención acerca de Alex Hoyer, es que se habría involucrado en los recientes temas ‘Kaprichosa’ y ‘Mía’; razón por la que la revista asegura que no tuvieron tanto éxito como se ha visto en otras canciones de Danna Paola.

Como era de esperarse, esta ola de comentarios no fueron del todo agrado de la famosa cantante, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que Danna Paola desmintió todas estas acusaciones en contra de ella y su pareja.

También, calificó a la revista como “amarillista”, además de asegurar que subestiman la valentía y la fuerza de las mujeres.

Finalmente, Danna Paola fue contundente al asegurar que “no se deja maltratar, ni por un novio ni por nadie”.

Publicación de Twitter (@dannapaola/Twitter)

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… yo no me dejo maltratar ni por un novio, ni por nadie” Danna Paola

Posteriormente, Danna Paola realizó una segunda publicación, en la que pidió dejar de seguir propagando el machismo.

Por otro lado, calificó a la nota como “de mal gusto” y refirió que no deben subestimar su inteligencia y fuerza como mujer, al igual que muchas otras a las que han publicado en ese mismo medio.

Publicación de Twitter (@dannapaola/Twitter)

“Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio” Danna Paola

Por su parte, los fans de Danna Paola le mostraron su completo apoyo, quienes le señalaron lo talentosa y brillante que es.

“Grítalo más fuerte. A ver cuando aprenden que así no ayudan a nadie. Hacen chisme barato, y quedan de lado aquellas que si necesitan ayuda real”.

“¡Eres quien esté mundo necesita! Tú eres tú, una mujer y artista gigante, no eres un novio ni una pelea ni lo que sea, y en el momento en que eso no sea suficiente es contestarlos con un gigante “calla tú”. No te calles nunca, grítalo fuerte y brilla”.

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.