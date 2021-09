Danna Paola tiene una gran amistad desde hace varios años con Jorge Anzaldo, uno de los integrantes de Los Rulés.

Recordemos que Los Rulés está integrado por Danna Paola, Diego Cárdenas, Jorge Anzaldo, a quien apodaban “el chino” y Gabo Lojero, quienes publicaban videos en su canal de Youtube.

Cabe mencionar que Los Rulés siempre han sentido un gran y profundo cariño entre ellos; por lo que desde entonces se llamaban “hermanos” entre sí.

Sin embargo, para el 2018 Danna Paola tuvo que dejar a Los Rulés por sus compromisos con la serie de Netflix “Élite”, donde dio vida al papel de Lucrecia; lo que habría afectado en el número de vistas del canal de Youtube.

Durante este 26 de septiembre, Danna Paola publicó en su cuenta de Instagram una emotiva felicitación dedicada a su viejo amigo, Jorge Anzaldo, con motivo de su cumpleaños.

Como parte del post, la cantante compartió una serie de fotos en la que se le puede ver a lado de Jorge Anzaldo, durante diferentes etapas de su vida y su trayectoria.

En el mensaje, Danna Paola inicia llamando “hermano” a su amigo, además de resaltar sus cualidades.

Luego de eso, le hace saber lo mucho que lo ama, así como lo orgullosa que está de él y lo mucho que lo admira por todos sus logros.

Entonces, termina con una linda felicitación de cumpleaños, acompañada de emojis de corazones verdes (el color favorito de él), caritas enamoradas y un pastel con velas.

“La vida me regaló un hermano mayor por elección y un mejor amigo para toda la existencia, con pelo rizado, una cabeza loca, creativa, valiente con un humor y un corazón inigualable, y hoy es su cumpleaños… 🎂 Coki de mi amor 💚 un año más festejando tu vida, celebrando el ser humano que eres y en todo lo que te has convertido, todo lo que me has dado y enseñado, todo lo que tienes para el mundo, y para los que te amamos. TEEEE AMOOO con todo mi corazón ! Feliz vuelta al sol hemanooooooo! It’s your fukinnnn BDAAAAY!💚 💚 😍 🎂 😍 🤍 #Cokifest2021 WIIIIII! HAPPY BDAAAAAAAAAAY!!”

Instagram @dannapaola