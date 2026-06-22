Aleks Syntek asegura que se vive una crisis musical y culpa al reguetón y corridos de la decadencia de la industria musical.

La postura de Aleks Syntek sigue siendo la misma, no soporta el género urbano ni los corridos tumbados.

Aleks Syntek asegura que el reguetón y los corridos son culpables de la crisis en la industria

Hace varios años, Aleks Syntek fue ‘cancelado’ por tachar de vulgares y misóginas las letras de las canciones del reguetón.

La opinión de Aleks Syntek sobre este género no ha cambiado, pues ahora lo culpa de la crisis en la industria musical junto a los corridos tumbados.

“Hoy estamos en una crisis de la música, eso es una realidad ¿Y por qué esta crisis? Es una crisis artística porque hay un sentido mercenario muy agresivo de parte de la industria en general” Aleks Syntek

¡Aleks Syntek culpa a la industria de CRISIS en la música por el reguetón y corridos! Además, se prepara para celebrar 35 años de trayectoria #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/PE5COw8mvk — De Primera Mano (@deprimeramano) June 19, 2026

Aleks Syntek menciona que la ambición y el dinero bloquean la creatividad de la música.

En pocas palabras, Aleks Syntek cree que la música ya perdió su lado artístico y ahora solo se hacen canciones comerciales para generar dinero.

Mientras que en otros países se escuchan varios géneros musicales a la vez: “En el resto del mundo oyen de todo. Música clásica, jazz, hay un balance”.

Aleks Syntek cree que se ha rezagado el pop en México

La música de Aleks Syntek forma parte de la historia del pop en México, pero cantante considera que este género se ha quedado rezagado.

Asegura que los empresarios dejaron de organizar conciertos de pop por muchos años, provocando una crisis en el género.

E insiste en que existen cantantes veteranos que, como él, cuentan con un extenso catálogo que sigue en la memoria de los fans.

“La mayoría de empresarios que promueven conciertos, dejaron de contratar el pop por muchos años y hasta ahora están regresando, animarse a contratar pop” Aleks Syntek