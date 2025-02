Cynthia Klitbo- de 57 años de edad- alarmo a sus seguidores tras terminar en el hospital y nos desbloqueó un miedo a todos.

Cynthia Klitbo vuelve a acaparar la atención después de vivir un difícil episodio económicamente tras ser estafada a finales del 2024.

La actriz, quien se encontraba en Guadalajara para trabajar en su nuevo proyecto, compartió un video desde una cama de un hospital explicando qué fue lo que le pasó.

Cynthia Klitbo revelo que lamentablemente la picó una araña y eso le provocó fuertes síntomas que la llevaron al hospital.

Cynthia Klitbo (Cynthia Klitbo Instagram @laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo es hospitalizada tras picadura de araña

Cynthia Klitbo compartió un video en redes sociales informando que está hospitalizada y recibiendo atención médica.

Por medio de Instagram, la actriz explicó que había sido víctima de una picadura de una araña potencialmente mortal llamada ‘latrodectus’.

A pesar del susto, Cynthia Klitbo no perdió el sentido del humor y señaló que le urge una limpia tras los recientes sucesos en su vida como la estafa al que fue víctima.

“Hola a todos. A mí, una limpia ya. ¿Qué me pasó? Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante" expresó Cynthia Klitbo.

Después de ser picada por la araña, al parecer de la especie conocida como “viuda negra“ durante la grabación de una película, Cynthia Klitbo se sintió mal.

Pues comenzó a sentir como se le ‘dormía’ la pierna, sentía cómo le saltaba la piel, y de inmediato recibió atención del médico de la producción.

Posteriormente, optaron por trasladarla al hospital donde le suministraron el antídoto.

“Me picó una viuda negra. (Me dicen) ‘si no hubieras venido a ponerte el antídoto, pues sí te hubieras podido petatear’. No me lo puedo creer”, dijo en su video.

¿Cuál es el estado de salud de Cynthia Klitbo tras ser hospitalizada por una picadura de araña?

Cynthia Klitbo alarmó a sus fans al dar a conocer que había sido hospitalizada tras una picadura de araña.

A pesar de la gravedad del incidente, la actriz se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Con su característico sentido del humor, contó que los médicos utilizaron el nombre científico del insecto para no alarmarla demasiado.

Cynthia Klitbo se mostró tranquila y agradeció el apoyo de sus seguidores y del equipo médico que la atendió.