¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y conductor que la agredió en el tráfico? Asegura que no está dispuesta a “tolerar a un imbécil” que le hable de esa manera.

Cynthia Klitbo -de 58 años de edad- fue cuestionada sobre el altercado que vivió hace unos días cuando un conductor la agredió y ella no dudo en responderle.

De manera contundente, Cynthia Klitbo aseguró que en ese momento no tuvo miedo de lo que pudiera pasar y es que el conductor la había desquiciado.

Cynthia Klitbo (Instagram/@laklitbocynthia)

Tras agresión de un conductor, Cynthia Klitbo revela que no está dispuesta a “tolerar a un imbécil”

En un encuentro con varios medios de comunicación, Cynthia Klitbo habló sobre el conductor que la agredió en el tráfico.

Cynthia Klitbo dejó en claro que ella no se encuentra dispuesta a “tolerar a un imbécil” que le hable de esa manera solo por ser una mujer.

“Y yo no estoy en estos momentos de la vida y como está el feminismo dispuesta a estar tolerando a un imbécil que me esté hablando así” Cynthia Klitbo

Durante su conversación, Cynthia Klitbo destacó que el conductor era un hombre de la tercera edad que solo buscaba desquitarse con ella.

“No fue un chico, fue un señor de 70 años que venía de pelearse con su esposa y se desquito conmigo” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo señaló que en realidad el accidente no pasó a mayores ya que ella se bajó de carro cuando vio que este hombre la empezó a insultar.

Sin embargo, Cynthia Klitbo destacó que el hombre cundo vio que ella se bajó de su carro le dio miedo y ya no le dijo nada.

“No pasó nada, lo que haces tú cuando te mientan la mamá en el coche y te bajas y dices ‘¡Que!’, igualito” Cynthia Klitbo

En su discurso, Cynthia Klitbo señaló que hay varios hombres que agreden a las mujeres porque las ven solas y piensan que no se van a defender.

“Porque hay muchos señores que les encanta ver a las mujeres, si hubiera yo sido un señor, el señor no se me pone así, pero muchos hombres nos ven a las mujeres manejando solas y ya sabes que está esta onda de con otro no se meten, pero si ven a una mujer sola es su momento” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo reconoce que cuando pierde la noción no piensa en las consecuencias de sus acciones

Al ser cuestionada sobre si no le dio miedo de que le pudiera hacer algo, Cynthia Klitbo confesó que pierde la noción y en ese momento reaccionó sin pensar en las consecuencias.

Cynthia Klitbo reconoció que se arriesgó, pero ese señor la desquició y por eso actuó de esa manera.

“Yo pierdo la noción, a mí no me da miedo, soy terrible un día me voy a arriesgar muchísimo, pero ese señor me desquicio” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo destacó que ese hombre no se imaginó con quién se topo y ella no dudo en defenderse pues no tolera esa clase de hombres.

“No sabe con quién se topó, me empezó a decir que ‘porque yo era una mujer, que las mujeres son (…)’ yo no soy tolerante con ese tipo de hombres lo siento” Cynthia Klitbo

En su entrevista, Cynthia Klitbo relató que si tenía ganas de pegarle a ese hombre, pero afortunadamente no lo hizo.

“Y antes no le pegué porque te juro que tenía ganas de agarrarlo así y pegarle contra el volante” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo reconoció que la sacó de quicio esta persona y no dudo en reaccionar a la agresión que sufrió.

Y es que recordó que a lo largo de la vida se ha enfrentado a hombres que solo la insultan por ser mujer.

“Me saco de quicio, toda mi vida he escuchado tipos que porque se me cierran a parte me dicen que soy una pentonta por ser mujer” Cynthia Klitbo