Cynthia de la Vega, exreina de belleza y esposa del conductor Kike Mayagoitia, ha llamado la atención por poner en venta sus dos vestidos de novia mediante un grupo de Facebook.

Cynthia de la Vega contó que esos vestidos no los pudo traer en su mudanza a la Ciudad de México (CDMX), por ello ha decidido deshacerse de ellos y dejar que otras personas los aprovechen dado que están en buenas condiciones.

El grupo de Facebook se llama Vende-Compra tu Vestido de Novia (Sólo de diseñador y Alta Costura) Todo México.

Cynthia de la Vega (cynthiadelav / Instagram @cynthiadelav)

Cynthia de la Vega remata vestido de novia del diseñador Benito Santos

Uno de los dos vestidos de novia de Cynthia de la Vega es del diseñador Benito Santos, quien también ha vestido infinidad de veces a Ximena Navarrete.

De hecho, ambas, Ximena Navarrete y Cynthia de la Vega, participaron en Nuestra Belleza México 2009 y fueron designadas para participar en Miss Universo 2010 y Miss Mundo 2010.

Sin embargo, solo Navarrete pudo cumplir con el compromiso porque De la Vega fue destituida por Lupita Jones.

¿En cuánto está rematando Cynthia de la Vega sus vestidos de novia?

Cynthia de la Vega dijo que sus vestidos de novia son una belleza para que estén solamente colgados y desea que a alguien le puedan servir.

El vestido de Benito Santos tiene un precio negociable a partir de 7 mil 700 dólares, es decir, el equivalente a 136 mil 199.91 pesos.

El segundo vestido de novia es de Monik Arreola con un costo de 2 mil dólares; es decir, 35 mil 374.68 pesos.

Cynthia de la Vega vestida de novia (@cynthiadelav)

La boda de Cinthya de la Vega y Kike Mayagoitia fue el 19 de octubre de 2019, por lo que la antigüedad de los vestidos es de poco más de seis años.