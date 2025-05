Yalitza Aparicio de 31 años de edad, sorprendió al mostrarse en el after party de la Met Gala 2025 con un sensual look, pero ¿cuánto cuesta su vestido Prada? Te decimos el precio de la colección.

El atuendo que Yalitza Aparicio llevó al after party de la Met Gala 2025 dejó a todos impresionados porque además era un look Prada con Cartier, de un precio nada barato por consecuente.

Precio del atuendo Prada de Yalitza Aparicio en el after party de la Met Gala 2025

El look que Yalitza Aparicio usó en el after party de la Met Gala 2025 dejó a todos deslumbrados por la sensualidad y el porte con que lució las prendas que están a este precio:

Falda plisada con cinturón y pespuntes: 62 mil 67 pesos

Chaqueta de botonadura simple: 72 mil 464 pesos en estilo similar, el original no está disponible

en estilo similar, el original no está disponible Zapatos de salón destalonados: 23 mil 501 pesos en estilo similar, el original no está disponible

en estilo similar, el original no está disponible Top metálico: Entre 23 mil y 17 mil pesos aproximadamente, el original no está disponible

Según el estilo detallado de Prada que usó Yalitza Aparicio, corresponde a la colección Primavera-Verano 2025 de la marca, siendo el estilo 40 el que usó.

Look que Yalitza Aparicio recreó de Prada para el after party de la Met Gala 2025. (Prada.com)

Por otra parte, los accesorios que Yalitza Aparicio utilizó para el after party de la Met Gala 2025 no son tan detallados, aunque se sabe que son de la marca Cartier.

La descripción dada por Vogue sobre el estilo de Yalitza Aparicio de Prada es:

Falda midi tableada

Blazer oversize a tono

Top de aros metálicos

Zapatos destalonados con tacón kitten

El look de Yalitza Aparicio para el after party de la Met Gala 2025 fue puesto por el stylist Pablo Rivera, quien frecuentemente se encarga de sus looks.

Lo único distinto en el look de Yalitza Aparicio y el mostrado en el desfile, fueron los lentes Prada con un precio aproximado de 11 mil 443 pesos.

Cabe destacar que la única prenda de venta al público que usó Yalitza Aparicio de Prada, es la falda disponible en la página oficial de la marca en Estados Unidos y España.

Falda de Prada que Yalitza Aparicio usó en el after party de la Met Gala 2025. (Prada.com / Captura de pantalla)

Yalitza Aparicio y Humbe los únicos mexicanos en el after party de la Met Gala 2025

La actriz Yalitza Aparicio no fue la única mexicana en ir al after party de la Met Gala 2025, pues en Instagram se mostró junto al cantante Humbe de 24 años de edad.

Mostrándose con sus refinados looks, Yalitza Aparicio compartió mesa con Humbe, quiénes a su vez se tomaron la foto del recuerdo con Miley Cyrus quien sí fue al Met Gala 2025 principal.

Sin dar más detalles de lo que ocurrió en el after party de la Met Gala 2025, Yalitza Aparicio colocó “ellos son lo mejor”, con ambos posando muy sonrientes a la cámara.