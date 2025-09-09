Cruz Martínez desata polémica tras mandar una indirecta a su ahora exesposa Alicia Villarreal- de 54 años de edad- luego de su divorcio.
Cruz Martínez- de 53 años de edad- había guardado silencio acerca de su divorcio pero decidió romperlo con un mensaje en Instagram a Alicia Villarreal.
Cruz Martínez manda indirecta a Alicia Villarreal en Instagram tras su divorcio
Cruz Martínez acaparo la atención tras compartir una publicación en Instagram interpretada como indirecta a su exesposa, Alicia Villarreal.
“Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex” se puede leer en la publicación de Cruz Martínez en Instagram.
Cruz Martínez publicó una historia de Instagram en la que se puede ver un automóvil en mal estado partido a la mitad, lo que desato polémica.
Tanto el audiovisual y la frase del video de Cruz Martínez en Instagram fue una referencia clara de su divorcio con Alicia Villarreal y la división económica de la separación.
Cruz Martínez había permanecido hermético luego de que Alicia Villarreal dio a conocer que el proceso de divorcio se había concluido por la vía legal.
No obstante, Cruz Martínez reapareció en redes sociales para mandar un mensaje a la mamá de sus hijos Alicia Villarreal.
Alicia Villarreal, quien se encuentra en una nueva etapa sentimental no ha respondido a la indirecta de Cruz Martínez.
Alicia Villarreal y Cruz Martínez oficialmente divorciados tras 22 años de matrimonio
Alicia Villarreal confirmó su divorcio de Cruz Martínez el pasado 7 de agosto de 2025, poniendo fin a 22 años de matrimonio.
El proceso de divorcio, que se inició en 2023, concluyó por la vía legal después de la denuncia de Alicia Villarreal por presunta violencia intrafamiliar.
La noticia se dio a conocer a través de una entrevista que Alicia Villarreal concedió al programa Ventaneando.
Alicia Villarreal definió su divorcio con Cruz Martínez como el cierre de un primer capítulo, pues su batalla legal continúa.
Se conoce que el proceso que emprendió Alicia Villarreal en contra de Cruz Martínez por violencia doméstica sigue en pie.