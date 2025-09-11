Cruz Martínez -de 53 años de edad- acudió a su tercera audiencia en Monterrey, Nuevo León, por la denuncia de violencia de Alicia Villarreal.

Hasta el momento se desconoce la resolución del juez en cuanto al caso de Alicia Villarreal -de 54 años de edad- y Cruz Martínez.

Así fue la tercera audiencia de Cruz Martínez por la denuncia de violencia de Alicia Villarreal

Este jueves 11 de septiembre de 2025, Cruz Martínez acudió a su tercera audiencia por la denuncia de violencia de Alicia Villarreal.

La audiencia en su contra se llevó a cabo en el Palacio de Justicia del Estado de Nuevo León, en Monterrey, alrededor de las 10:00 de la mañana.

Cruz Martínez (Agencia México)

A su llegada, las únicas palabras de Cruz Martínez para la prensa habrían sido: “Apenas estamos empezando”.

Sin embargo, tan solo unos minutos después de que el acusado se presentara, la audiencia entró en receso y se reanudó a la 01:30 de la tarde.

De acuerdo con el abogado de Alicia Villarreal, quien no estuvo presente, ya que consideraron prudente mantenerla en resguardo, la pausa se debió a “corrió el traslado de unos documentos”.

Por lo que aún se estaría en espera de que se desahogue la declaración de Cruz Martínez, y que la jueza emita su veredicto sobre las acusaciones realizadas por Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

¿Qué podría pasar si Cruz Martínez es hallado culpable?

Cruz Martínez fue denunciado de violencia y tentativa de feminicidio por Alicia Villarreal en febrero de este año.

Y de acuerdo con el Código Penal Federal, de ser hallado culpable, Cruz Martínez podría ser sentenciado a un periodo que va de 15 a 17 años en prisión.

La resolución de su caso se programó para llevarse a cabo el pasado 3 de julio; sin embargo, no acudió a la audiencia y la autoridad declaró su estatus legal como prófugo.

En el caso de que las acusaciones de Alicia Villarreal sean desestimadas, la cantante podría ser demandada por Cruz Martínez.