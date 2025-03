Crista Montes -de 55 años de edad- arremete contra Poncho de Nigris y le exige respeto tras sus críticas por entrevista con Adrián Marcelo.

Tras la fuerte polémica entorno a la entrevista de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- con Crista Montes, Poncho de Nigris le dedicó un mensaje a esta última, donde la señala de traicionar a su hija y de venderse.

De igual forma, en aquel mensaje, Poncho de Nigris -de 49 años de edad- llamó “mugrosa” a Crista Montes; sin esperar que ella le contestaría de la misma manera y arremetería contra la familia del actor.

El 22 de marzo, a través de su cuenta de X -antes Twitter- Poncho De Nigris le dedicó unas palabras a Crista Montes, donde la señala de traicionar a su hija luego de la entrevista con Adrián Marcelo.

En el texto, Poncho de Nigris llamó “mugrosa” a Crista Montes, argumentando, supuestamente, venderse por obtener la entrevista.

A unas horas de su mensaje, a través de una historia en Instagram, Crista Montes le respondió a Poncho de Nigris.

En aquella historia, etiquetó al actor, llamando a sus hijos “mugrosos” y pidiéndole respeto.

A su vez, Crista Montes mencionó no tenerle miedo a Poncho de Nigris y lo llamó “chamaquito caguengue”:

“A mi no me faltes al respeto, puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo, pero mugrosos tus hijos. Yo no te tengo miedo chamaquito caguengue, refiérete así a tu familia, a mi háblame de usted, yo a ti no te conozco”

CRISTA MONTES