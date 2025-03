¿Gala Montes ya dijo algo sobre la entrevista que su mamá, Crista Montes, le dio a su archienemigo Adrián Marcelo?

Gala Montes, de 24 años de edad, se encuentra de viaje por Ámsterdam, capital de los Países Bajos.

Aunque está en otro continente, la noticia sobre la supuesta traición de su mamá ya la habría hecho reaccionar en redes sociales, con una decepcionada publicación.

Gala Montes (@galamontes / Instagram)

Mama de Gala Montes es blanco del hate tras confirmar su entrevista con Adrián Marcelo

El miércoles 19 de marzo, Crista Montes -de 56 años de edad- confirmó lo que muchos temían.

Tras varios días de negociaciones, la señora aceptó la fuerte suma de dinero que le ofrecía Adrián Marcelo -de 34 años-.

¿Para qué? para darle una entrevista en la que se presume que el tema principal será Gala Montes.

Crista Montes dio la noticia en su cuenta de Instagram, donde llenó de halagos a Adrián Marcelo e incluyó una foto en la que aparece muy sonriente a su lado y hasta abrazándolo.

Como era de esperarse, la situación hizo blanco del hate a Crista Montes, a quien los internautas le reprocharon por hacer equipo con la persona que ha violentado a su hija durante y después de La Casa de los Famosos México.

Adrián Marcelo y Crista Montes, mamá de Gala Montes (@sargentomatute)

¿Cuál fue la reacción de Gala Montes a la entrevista que su mamá Crista Montes le dio a Adrián Marcelo?

Un día después, parece que Gala Montes ha reaccionado a lo que muchos califican como la traición de su madre por aliarse con su enemigo.

En su cuenta de Instagram, Gala Montes compartió una serie de fotos que la muestran visitando diversos lugares de Ámsterdam.

Pese a ello, Gala Montes luce con un seria e incluso podría decirse que algo triste.

Para los internautas, el estado de ánimo de Gala Montes sería producto de la decepción que habría sentido al ver a su mamá y a Adrián Marcelo haciendo equipo.

La publicación también incluye un texto que según los seguidores de Gala Montes, sería la confirmación de su malestar por la entrevista de su mamá, a quien iría dirigido el mensaje:

"🌻🌀✨ es cierto q me duele q me dejes pero como otras veces ya se me pasará“, escribió Gala Montes.

La frase es parte de la canción ‘Ni Parientes Somos’, interpretada por Los Tigres del Norte.

Los fans de Gala Montes reaccionaron, expresándole su apoyo y amor ante lo que han calificado como una traición de su madre.