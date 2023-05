Desde hace algunas semanas The Weeknd había anunciado que cambiaría de nombre y dejaría de usar su seudónimo para volver a utilizar el de nacimiento pero, ¿cuál es la razón?

Y es que en sus redes sociales ya se muestra su nombre de nacimiento, es decir Abel Makkonen Tesfaye para dejar atrás a The Weeknd.

The Weeknd de 33 años de edad, aseguró que ya hizo todo y ha dicho todo lo que pudo decir con este nombre y ahora este lunes 15 de mayo, sus cuentas de redes se han actualizado.

Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan reunidos en una película coescrita por el cantante

The Weeknd es el artista más popular del mundo, según Récord Guinness

The Weeknd en México: Precio de boletos para su concierto en CDMX, Guadalajara y Monterrey, incluye un pase especial

Este cambió es un plan para “matar a The Weeknd” pues aseguró en una entrevista para W Magazine que está pasando por un camino catártico.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”

The Weeknd