Se hizo viral el video donde Consuelo Duval le hace un aparente desplante a Sofía Niño de Rivera -de 43 años de edad- en Netas Divinas.

Es la propia Consuelo Duval- de 56 años de edad- quien explica lo que realmente sucedió el día de la presentación de Sofía Niño de Rivera como la nueva “Neta”.

Consuelo Duval explicó que durante la presentación de Sofía Niño de Rivera como la nueva conductora en Netas Divinas, se encontraba enferma.

Además, detalló que la producción mandó indicaciones específicas dentro de su chat grupal para cuando llegara la prensa.

Instrucciones que, según comenta Consuelo Duval, cambiaron de un momento a otro, algo que molestó a la conductora.

“Cuando ya llegamos y… de repente me dicen: ‘No, mejor quédense’. Dije: ‘Ay, no, ahora me salgo’. Para qué nos estás diciendo que no y que sí y así nos trae y, aparte, me sentía mal… Ya ven que hago jetas de todo.”

Consuelo Duval