Sofía Niño de Rivera pide “no me cancelen” por todo lo que contará en Netas Divinas

Rumores se confirman. Sofía Niño de Rivera se integra como conductora de Netas Divinas tras la salida de Paola Rojas, de 48 años de edad.

Esta semana Unicable confirmó la integración de Sofía Niño de Rivera; sin embargo, su debut tendrá que esperar una semana.

Será el próximo 7 de mayo de este 2025 cuando Sofía Niño de Rivera se integre permanentemente a Netas Divinas.

Entusiasmada por salir de su zona de confort, Sofía Niño de Rivera, de 43 años de edad, advierte que lanzará comentarios filosos y llenos de humor por lo que pide no la cancelen.

“Voy a soltar todo lo que me sienta cómoda soltando y escuchar también chismes me encanta. Yo feliz. Fui invitada hace poco (a Netas Divinas), se dio mucha química, supongo que hablaron entre el equipo y dijeron: Sofía haría muy buena química porque dice lo que no debería decir, mejor que la cancelen a ella”

Sofía Niño de Rivera