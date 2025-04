¿Galilea Montijo feliz con la llegada de Sofía Niño de Rivera a Netas Divinas? En el programa Hoy revela que es muy divertida y pide no perderse los nuevos programas.

Tras varias especulaciones, Sofía Niño de Rivera -de 43 años de edad- fue confirmada como la quinta integrante de Netas Divinas.

Al respecto, Galilea Montijo -de 51 años de edad- reveló cómo ha sido grabar con Sofía Niño de Rivera y si han logrado tener una buena relación.

Tras la salida de Paola Rojas, Sofía Niño de Rivera se unió al elenco del programa Netas divinas, transmitido por Unicable.

Durante la emisión de este martes 29 de abril del programa Hoy, Galilea Montijo se mostró muy feliz con la incorporación de Sofía Niño de Rivera.

Y es que Galilea Montijo destacó que Sofía Niño de Rivera es una mujer muy divertida.

Galilea Montijo reveló que ya grabó algunos programas con Sofía Niño de Rivera y se la pasó muy bien.

“Si de verdad usted la disfrutaba a través de las redes sociales o en su stand up, ahora en las Netas Divinas que bárbara. Ayer grabamos programas y nos divertimos tanto con esa mujer”

Sin embargo, Galilea Montijo no dudo en enviarle una advertencia a Sofía Niño de Rivera ahora que se incorpora a Netas Divinas.

Galilea Montijo pidió a las personas no perderse Netas Divinas ahora con Sofía Niño de Rivera, pues destacó que van a conocer muchas cosas que no sabían de ella.

“Muchísimas felicidades Sofía, en serio no se la vayan a perder cada miércoles, porque está muy divertida. Como buena standupera se ríe hasta de ella misma, aquí si le vamos a conocer muchas cosas que no le conocíamos”

En entrevista para el programa Hoy, Sofía Niño de Rivera aceptó que cuando recibió la invitación de unirse a Netas Divinas lo dudo porque no había hecho algo así.

Sin embargo, fue ese el motivo por el cuál aceptó y es que destacó que significaba un reto en su carrera y creía que podía crecer profesional y personalmente.

“Cuando me dijeron que si quería ser parte, si al principio dije nunca he hecho algo así, nunca he sido parte de algo así y creo que por eso lo hice, para salirme de mi zona de confort. Creo que la manera en que creces personal y profesionalmente es saliendo de ahí”

Sofía Niño de Rivera