Toñita ha dado de qué hablar por sus críticas a La Academia y su excompañero Yahir. Ahora reveló en una entrevista que en una ocasión la confundieron con una mujer trans y pide respeto para la comunidad LGBT+.

La exacadémica se encuentra el certamen ‘Las estrellas bailan en hoy’ y ha hecho varios comentarios sobre la nueva edición del programa que la lanzó a la fama.

Al parecer a la cantante no le pareció que Yahir fuera elegido conductor de La Academia, pues no tiene experiencia y hubiera preferido a su compañera María Inés.

Toñita se muestra contenta con su participación en Televisa y su próxima participación en la marcha del orgullo LGBTQ+.

Toñita, cantante. (Agencia México)

Toñita fue confundida con una mujer trans

La cantante contó que ya se está preparando para participar en la marcha gay del próximo 25 de junio y contó que la acaban de coronar en Coacalco, y también lo harán en Culiacán.

Toñita mencionó que sus participaciones en eventos de la comunidad LGBTQ+ son para generar conciencia y pedir respeto.

Narra que durante su participación en la marcha gay de Coacalco, hubo personas que les arrojaron agua.

También contó que a ella la han confundido con una mujer trans y ha sido víctima de discriminación.

“incluso a mí me han confundido con una chica trans y me han visto feo, y de hecho yo me les quedo viendo. Cuando ya les hablo dice: es la Toñita, entonces les cambia la cara, pero es lo que no se vale”

Toñita en coronación de marcha gay en Coacalco (Instagram/toñitamusic)

Cuenta que al ser confundida con una mujer trans, ella siente feo por la forma en que la tratan y también le ha tocado ver a mujeres de la comunidad LGBTQ+, llorar por las ofensas que reciben.

Toñita dice que ella ha cuestionado a las personas que son groseras con la comunidad y les ha reclamado: “A nadie se le puede faltar al respeto seas quien seas, te vistas como te vistas, todos merecen respeto”.

Toñita es coronada en marcha gay de Coacalco (Instagram/toñitamusic1)

“Ahí sí soy grosera, porque no puedes maltratar a una persona porque se viste como chica trans” explicó Toñita sobre los ataques a mujeres transgénero.

Pidió que no juzguen a las personas trans y asegura que ella defiende a la comunidad de personas irrespetuosas y está dispuesta a pelear.

Toñita no participó en el primer concierto de La Academia y es un hecho de que no formará parte del proyectos, a pesar de ser las concursantes más conocidas de este programa.