Lolita Cortés le pide a Toñita que se eduqué y vea de dónde viene antes de criticarla en el marco del estreno de La Academia 2022.

En entrevista con varios medios de comunicación, Lolita Cortés le respondió a la ex académica Toñita -de 41 años de edad- por sus declaraciones en torno a que había minimizado al teatro del pueblo.

La jueza de 51 años de edad regresó a la nueva versión de ‘La Academia’ causando gran expectativa entre sus seguidores. Ya desde el estreno del reality de música, Lolita Cortés demostró que no va a permitir que se hable de ella.

Desde que se anunció ‘La Academia 2022’, muchos de los televidentes se encontraban a la expectativa por conocer si formarían parte los alumnos de la primera generación de este reality de música.

En medio de las especulaciones sobre quién podría participar, Toñita arremetió contra Yahir por considera que no se encuentra capacitado para la conducción. Pero también cuestionó a Lolita Cortés.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Lolita Cortés fue cuestionada sobre las declaraciones que había hecho Toñita en donde la cuestionaba por haber minimizado al teatro del pueblo.

Durante el estreno de ‘La Academia 20 años’, Lolita Cortés le pidió que se eduqué y vea de dónde salió antes de que la critique, pues ella también cantó en las ferias del pueblo.

Lolita Cortés recordó que a lo largo de su trayectoria ha tenido grandes éxitos, pero también en ocasiones no fue así. Por ello resaltó que cuando habla lo hace con conocimiento de causa.

“Señores, está carrera un día estas arriba y al otro día ya no. No vengo aquí ha hablar porque no sé, ni voy a minimizar, por favor no sean estúpidos”

Lolita Cortés