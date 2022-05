Toñita y Chao, sorprendieron este miércoles al bailar al ritmo de Chuntaro Style en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y recibieron muy buena calificación por parte del jurado.

Sin embargo, tras su participación, cuando los jueces se dispusieron a dar el veredicto, Toñita sufrió un ataque de ansiedad.

Cabe señalar que atravesó por una crisis similar, antes de bailar en el escenario del reality show.

Fue Galilea Montijo quien, por ella, expuso que, pese a estar atravesando el ataque, ella decidió hacer su rutina de baile para no defraudar a su pareja.

Mientras el jurado daba su crítica, Toñita hizo algunas respiraciones con una bolsa, pues le hacía falta el aire al respirar.

Toñita (YouTube/Hoy)

Toñita se disculpa con el público y jurado de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Toñita, quien junto a su pareja de baile recibió 25 puntos por su actuación de este 25 de mayo, se disculpó con todos los presentes por la crisis que sufrió durante el programa.

Posteriormente, expresó gratitud y explicó que, a pesar de las adversidades, el show debe continuar.

“Disculpen, no fue intencional. Muchas gracias, en verdad, nosotros somos gente que salimos, nos sentimos mal o nos sentimos bien, salimos”, dijo Toñita.

Asimismo, pidió una disculpa a los televidentes y señaló que no fue algo planificado.

“Una disculpa al público, no es intencional, se los prometo; no es intencional porque no quiero mostrar eso, me ganó”, agregó para concluir.

Toñita (YouTube/Hoy)

Cabe señalar que no es la primera vez que le ocurre esto a la participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

En una entrevista para la revista TvyNovelas dejó saber que desde muy temprana edad padece ataques de ansiedad, así como depresión.

Pese a ello, permanece medicada, por lo que su salud mental se encuentra estable.

Toñita detalló que su estado de ánimo suele ser muy volátil por la misma razón.

Estás enfermedades se derivaron del hipertiroidismo multinodular tóxico, que también sufre y que acrecentó después de que su hermano fuera secuestrado.

A pesar de ello, cuando llega a tener una crisis, suele recordar a su hija de a penas 14 años, quien, cabe señalar, también sufre ansiedad.