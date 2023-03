Jesús Ochoa está dando de qué hablar, pero ya no por sus manejos en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), sino por protagonizar pelea callejera.

Al estilo de Alfredo Adame, Jesús Ochoa -de 63 años de edad- fue grabado mientras está en una pelea callejera afuera de la ANDA, pero esto ha desatado duda de quién es.

Mientras que algunos señalan y aseguran que se escucha de la voz de Rafael Inclán -de 82 años de edad-, otros apuntan que se trata de otro actor apodado ‘El chamuco’.

Así que te contamos quién es el actor con el que Jesús Ochoa se quería echó un trompo aún andando en chanclas.

Un video de una pelea anda circulando en internet, y a primera vista solo se puede identificar que es Jesús Ochoa el que está en la disputa.

Por otra parte, se ve que Jesús Ochoa estaría peleando con otro actor, que se trata de identificar por su cabello largo canoso, así como barba.

Sin embargo, la identidad de este hombre había quedado en duda, pues aunque algunos señalan que en Rafael Inclán, se trata de un actor menos conocido -para algunos-.

Jesús Ochoa protagonizó su pelea en la ANDA con Fidel Abrego, el actor mexicano con sobrenombre ‘El chamuco’ y de quien se desconoce la edad.

Aunque puede que solo sea una generación la que no identifica, esta pelea podría llegar a viralizar su identidad en redes sociales.

¿Y por qué se desató la pelea?

Por lo que se entiende en el video, Jesús Ochoa y ‘El chamuco’ se habrían picudeado estando en las instalaciones de la ANDA.

Pero fue Jesús Ochoa el que le habría ‘cantado el tiro’ a ‘El chamuco’, y más allá de retirarse del sitio, salió con la intención de enfrentarlo.

“El chamuco- Oye pues me está agrediendo.

Ochoa- ¿quién fue el que me tiró primero?

El chamuco- Pues tú. Me sacó, estoy adentro, estoy sentado y me empieza a decir de cosas, me reta a salir.

Ochoa- ¿Yo? como eres hipócrita maestro.

El Chamuco- No, no no soy hipócrita, tú me retaste y yo salí”.

Conversación de El Chamuco y Jesús Ochoa.