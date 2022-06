El actor y comediante Jesús Ochoa reapareció y ahora tiene planes con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Anduve ausente pero no me fui”, escribió Jesús Ochoa en su cuenta de Twitter.

Esto luego de que el actor se alejó de los reflectores durante un tiempo e incluso de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Jesús Ochoa adelantó que tras su reaparición en redes sociales ya tiene varios proyectos en puerta.

En este sentido, confesó que entre sus proyectos están algunos con el presidente AMLO, a quien llamó “el líder supremo” de México.

“Anduve ausente pero no me fui. Me estoy preparando para varios proyectos que vienen, algunos de ellos con el apoyo de nuestro hermano presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, líder supremo de este país”

Jesús Ochoa. Actor