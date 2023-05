Mhoni Vidente de 45 años de edad ha dado sus nuevas predicciones en su canal de YouTube, en donde en esta ocasión habló del nuevo novio de Taylor Swift, y no, no sería Matty Healy.

Mucho se ha rumorado tras la ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn -32 años-, tras seis años de relación y múltiples rumores de boda en puerta.

Y aunque recientemente Taylor Swift habría revelado el motivo por el cual terminó con Joe Alwyn e incluso se ha rumorado que está saliendo con el también cantante Matty Healy, Mhoni Vidente ha diferido.

Pues de acuerdo a su última predicción, Mhoni Vidente asegura que Taylor Swift ya tiene novio pero no es Matty Healy, el vocalista de la banda británica The 1975.

En una nueva predicción de Mhoni Vidente, ella ha revelado quien sería el nuevo novio de Taylor Swift y pese a toda la evidencia que apunta a Matty Healy -34 años-, el rockstar británico, la pitonisa ha diferido.

Pues según reveló Mhoni Vidente, Taylor Swift estaría saliendo con nada más y nada menos que Tom Brady de 45 años de edad.

Cabe recordar que Tom Brady no ha sido la única figura del deporte con el que ha sido relacionado a Taylor Swift.

Pues antes de darse a conocer que estaría saliendo con Matty Healy, a Taylor Swift se le relacionó románticamente con el corredor de F1, Fernando Alonso -41 años-.

Desde que en el pasado mes de abril se dio a conocer que la relación de seis años entre Taylor Swift y Joe Alwyn había terminado, entristeciendo a los fans.

Sin embargo, a principios de mayo se reveló que Taylor Swift estaría saliendo con Matty Healy, cantante de la banda de rock británica The 1975.

De acuerdo a los titulares, la ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn se habría dado meses antes de su anuncio oficial el pasado mes de abril.

Por lo que Taylor Swift y Matty Healy tendrían saliendo desde hace mucho mas tiempo del que se piensa; asimismo, ambos cantantes se conocen desde hace más de 10 años.

En 2014 surgieron los primeros rumores de un supuesto romance entre Taylor Swift y Matty Healy, algo que ambos negaron; posteriormente se habría revelado que hubo algo entre los dos pero no funcionó.

Durante la producción de su último disco Midnights, el propio Matty Healy reveló que colaboró con Taylor Swift, pero para la edición final no llegó su colaboración y fue el momento en que ambos reconectaron.

Pese a que Mhoni Vidente aseguró que Taylor Swift estaba saliendo con Tom Brady, el ex jugador de americano, el nuevo amor de la cantante sería el rockstar inglés Matty Healy.

Según reveló The Sun, el productor musical y amigo en común Jack Antonoff -39 años-, fue quien los reconectó e incluso en enero pasado, Taylor Swift fue la invitada sorpresa a un concierto de The 1975 en Londres.

Desde entonces los rumores de una nueva relación entre Taylor Swift y Matty Healy han aumentado, filtrándose fotos de los dos tomándose de la mano o estando en los mismos lugares.

Recientemente, se vio a Matty Healy asistir a 6 conciertos de Taylor Swift en Nashville e incluso Healy subió al escenario con la cantante y amiga de Swift, Phoebe Bridgers -28 años- acompañándola con la guitarra.

Solo un día antes del concierto de Taylor Swift en Nashville y durante el concierto de Matty Healy en Filipinas, ambos recitaron la misma frase antes de empezar dos de sus más icónicas canciones:

“This is about you. You know who you are. I Love You”

Taylor Swift y Matty Healy