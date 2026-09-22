Braden Peters, influencer y streamer conocido como Clavicular, enfrenta nuevos cargos en Massachusetts, Estados Unidos, por violación, suministro de alcohol a un menor y drogar a una persona para tener relaciones sexuales.

Los cargos fueron presentados el 8 de septiembre de 2026 en Cabo Cod y se relacionan con un incidente ocurrido en mayo de 2025.

Previamente, la creadora Alorah Ziva lo acusó de agresión y mala conducta sexual.

El abogado de Clavicular calificó los reportes como “exagerados”, aunque la acusación formal está programada para el 14 de octubre.

Streamer Clavicular (@clavicular0 / Instagram)

Alorah Ziva acusó a Clavicular en abril de 2026

Previamente, CBS 4 Miami informó que en abril de este 2026, la influencer y creadora de contenido, Alorah Ziva, cuyo nombre real es Aleksandra Vasilevna Mendoza, de 18 años, acusó a Clavicular de agresión, fraude y mala conducta sexual.

Alorah Ziva asegura que el streamer le inyectó sin su consentimiento Aqualyx, una sustancia disolvente de grasa no aprobada por la FDA, durante una transmisión en vivo en 2025.

En la demanda también lo acusa de haberla drogado para tener relaciones sexuales con ella en casa de sus padres.

Con el propósito de respaldar sus declaraciones, Mendoza afirma que hay videos que aún puede encontrarse en redes sociales y que prueban su convivencia.

En julio, Clavicular presentó una moción para desestimar varios cargos de la demanda civil.

Acusaciones contra Clavicular, son exageradas, dice abogado

Mitchell Jackson, representante legal de Clavicular, mandó un comunicado a The Hollywood Reporter para afirmar que el reporte de The Bulwark es exagerado y que hasta el momento al streamer no se le ha notificado formalmente una orden de arresto.

“Braden Peters no ha sido notificado personalmente. Como de costumbre, The Bulwark está exagerando”, dijo. Mitchell Jackson. Abogado de Clavicular

La acusación formal contra Clavicular está programada para el 14 de octubre. De resultar culpable tras llevarse a cabo el proceso correspondiente, Branden Peters enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por el cargo de violación.