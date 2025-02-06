Clara Chía y Gerard Piqué fueron captados juntos nuevamente en Barcelona, España. ¿Estuvieron tan felices como meses atrás?
El reencuentro ocurrió tras el viaje que hace unos días hizo Gerard Piqué -de 38 años de edad- a Miami para ver a los hijos que tiene con Shakira:
- Milán, de 12 años de edad
- Sasha, de 10 años de edad
Las imágenes que captaron los paparazzis siguen alimentando los rumores de que la relación entre entre Clara Chía -de 25 años de edad- y el ex futbolista, está en crisis.
Gerard Piqué y Clara Chía se reunieron en Barcelona gracias a un compromiso de trabajo
De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, Gerard Piqué y Clara Chía estarían separados hasta el mes de abril.
Esto debido a que Gerard Piqué habría asumido la obligación del cuidado de sus hijos, mudándose temporalmente a Miami mientras Shakira alista su gira y luego arranca su tour.
Sin embargo, Gerard Piqué habría aprovechado que Shakira voló a Estados Unidos para participar en los Premios Grammy 2025 para atender un compromiso de trabajo en Barcelona.
De acuerdo con Jordi Martin, Gerard Piqué volaría de regreso a Miami en cuanto su compromiso publicitario terminara para retomar el cuidado de sus hijos.
El reencuentro de Gerard Piqué y Clara Chía aumenta rumores de una crisis
Durante su estancia en Barcelona, el martes 4 de febrero, Europa Press captó a Gerard Piqué con Clara Chía al salir del edificio donde está el departamento en el que viven juntos.
La prensa se acercó a la camioneta en la que viajaba la pareja, preguntándole a Gerard Piqué si son ciertas las versiones de que se muda a Miami para cuidar a sus hijos.
Sin embargo, ni el empresario ni Clara Chía, quienes lucían muy serios y distantes, dieron declaraciones sobre el asunto.
Europa Press reportó que Clara Chía y Gerard Piqué llegaron al edificio horas antes y por separado, cada uno manejando un coche, “con varios segundos de diferencia”.
La separación de Clara Chía y Gerard Piqué hizo que se desataran rumores sobre una posible crisis en su relación, luego de tres años juntos.
Y es que, según el paparazzi Jordi Martin, a Clara Chía la distancia le ha sentado pésimo, ya que se le ha visto con un semblante desmejorado y cabizbajo.
Un situación similar habría enfrentado Clara Chía a finales de noviembre por el Día de Acción de Gracias.
Pues la joven tuvo que dejar el departamento que habita con Gerard Piqué debido a que los hijos de Shakira pasaron esas fechas con su papá y se negaron a convivir con ella.