Clara Chía y Gerard Piqué fueron captados juntos nuevamente en Barcelona, España. ¿Estuvieron tan felices como meses atrás?

El reencuentro ocurrió tras el viaje que hace unos días hizo Gerard Piqué -de 38 años de edad- a Miami para ver a los hijos que tiene con Shakira:

Milán, de 12 años de edad

Sasha, de 10 años de edad

Las imágenes que captaron los paparazzis siguen alimentando los rumores de que la relación entre entre Clara Chía -de 25 años de edad- y el ex futbolista, está en crisis.

Gerard Piqué y Clara Chía (Instagram/@3gerardpique)

Gerard Piqué y Clara Chía se reunieron en Barcelona gracias a un compromiso de trabajo

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, Gerard Piqué y Clara Chía estarían separados hasta el mes de abril.

Esto debido a que Gerard Piqué habría asumido la obligación del cuidado de sus hijos, mudándose temporalmente a Miami mientras Shakira alista su gira y luego arranca su tour.

Sin embargo, Gerard Piqué habría aprovechado que Shakira voló a Estados Unidos para participar en los Premios Grammy 2025 para atender un compromiso de trabajo en Barcelona.

De acuerdo con Jordi Martin, Gerard Piqué volaría de regreso a Miami en cuanto su compromiso publicitario terminara para retomar el cuidado de sus hijos.

Gerard Piqué y sus hijos (@3gerardpique / Instagram)

El reencuentro de Gerard Piqué y Clara Chía aumenta rumores de una crisis

Durante su estancia en Barcelona, el martes 4 de febrero, Europa Press captó a Gerard Piqué con Clara Chía al salir del edificio donde está el departamento en el que viven juntos.

La prensa se acercó a la camioneta en la que viajaba la pareja, preguntándole a Gerard Piqué si son ciertas las versiones de que se muda a Miami para cuidar a sus hijos.

Sin embargo, ni el empresario ni Clara Chía, quienes lucían muy serios y distantes, dieron declaraciones sobre el asunto.

Europa Press reportó que Clara Chía y Gerard Piqué llegaron al edificio horas antes y por separado, cada uno manejando un coche, “con varios segundos de diferencia”.

La separación de Clara Chía y Gerard Piqué hizo que se desataran rumores sobre una posible crisis en su relación, luego de tres años juntos.

Y es que, según el paparazzi Jordi Martin, a Clara Chía la distancia le ha sentado pésimo, ya que se le ha visto con un semblante desmejorado y cabizbajo.

Un situación similar habría enfrentado Clara Chía a finales de noviembre por el Día de Acción de Gracias.

Pues la joven tuvo que dejar el departamento que habita con Gerard Piqué debido a que los hijos de Shakira pasaron esas fechas con su papá y se negaron a convivir con ella.