¿Clara Chía está “devastada”? La captan destrozada a su llegada al trabajo por la mudanza de Gerard Piqué cerca de Shakira.

Shakira -de 47 años de edad- se encuentra preparando todos los detalles para su gira mundial Las mujeres ya no lloran, la cual marcará su regreso a los escenarios.

Considerada la gira más importante de Shakira, este tour ha significado que la cantante tenga que hacer unos cambios en su vida, ya que incluso se trasladó a México.

Sin embargo, Shakira no solo ha tenido que modificar sus planes y es que Gerard Piqué -de 37 años de edad- decidió mudarse a Estados Unidos.

Pues, con sus compromisos laborales, Shakira le había pedido a su ex Gerard Piqué que se hiciera cargo de sus hijos, Milan y Sasha.

Pero, tal parece que no a todos les ha gustado la decisión de Gerard Piqué, pues habían captado a Clara Chía -de 25 años de edad- “devastada” sin su pareja.

Gerard Piqué, futbolista. (YouTube/ CNN Español / Tomada de video)

Clara Chía está “devastada” tras mudanza de Gerard Piqué cerca de Shakira

Hace unos días se dio a conocer que Gerard Piqué se mudó solo a Miami, Estados Unidos, para poder cuidar a sus hijos mientras que Shakira se encuentra de gira.

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, Shakira le habría pedido a su ex pareja que se hiciera cargo de los niños.

Gerard Piqué no lo habría pensado dos veces y decidió mudarse cerca de Shakira.

“Shakira llama a Gerard Piqué y le dice: ‘Gerard, necesito que te vengas a Miami y te quedes al cuidado de los niños’. En una reacción superpositiva de su parte, dice: ‘Wow, esto es un regalo que me da la vida, nada me hace más feliz que volver a convivir con mis hijos’ así que hace la maleta y se va a Miami. Se va solo, sin Clara Chía” Jordi Martin

Sin embargo, la decisión de Gerard Piqué no le habría gustado a su actual pareja Clara Chía, quien incluso había sido captada “devastada” en su trabajo.

“Ella llegó devastada a Kosmos, a la empresa donde trabaja” Jordi Martin

Para el programa El gordo y la flaca, Jordi Martin mostró las imágenes que le había mandado otro paparazzi en las que se demostraría que Clara Chía no está viviendo un gran momento.

“Dijimos ayer en el show que la relación entre Piqué y Clara Chía podría pender de un hilo, ya que Clara Chía se había quedado en Barcelona devastada” Jordi Martin

En las fotos, Clara Chía aparecería con jeans oscuros, un saco oversized, mocasines negros de charol, un bolso tipo maletín y al parecer, llevaba un abrigo cargando en el brazo.

En las imágenes se ve a una Clara Chía seria mientras que espera la llegada de un vehículo.

“Esta mañana Clara Chía acudía a su lugar de trabajo a Kosmos y sobre las 12 de la mañana, Clara Chía salía de su lugar de trabajo y se iba a una clínica de belleza, a hacerse un tratamiento suponemos, y ahí es donde el paparazzi agarró esas imágenes de Clara Chia en un estado, como ves, de profunda tristeza, desbastada, muy preocupada” Jordi Martin

Jordi Martin dijo que se puede ver a Clara Chía con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando.

“Se le ve en las imágenes pues que ha pasado una muy mala noche. Habría llorado porque tiene los ojos rojizos y estas imágenes al final corroboran que hay una crisis existente en la relación, ya que Clara Chía se ha quedado en Barcelona y Piqué se ha quedado en Miami (…) Se corrobora que hay una crisis en la relación, pues el paparazzo me dice que la vio en un estado muy triste " Jordi Martin

Clara Chía le habría dado un ultimátum a Gerard Piqué por no darle su lugar

Anteriormente, Jordi Martin ya había explicado que Gerard Piqué ha demostrado ser un buen papá, por lo que no lo pensó dos veces al saber que podría convivir más tiempo con sus hijos.

Esto pese a que Clara Chía ya había mostrado su molestia, y es que cree que Gerard Piqué no le está dando su lugar tras más de dos años de relación.

Se dice que cuando los hijos de Shakira visitaron a Gerard Piqué en España, ella había tenido que dejar la casa donde viven juntos.

Pues los hijos de Gerard Piqué no quieren convivir con Clara Chía .

“No se lo ha tomado nada bien. Dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y le había dado un ultimátum” Jordi Martin

Jordi Martin señaló que Clara Chía debería estar preocupada, ya que los planes de Gerard Piqué es prácticamente estar el 2025 en Miami Estados Unidos.

“Me dicen que Gerard Piqué tiene pensado instalarse todo este 2025 en Miami. Está viviendo en un apartamento de hotel” Jordi Martin

Gerard Piqué y Clara Chía ganan orden de alejamiento contra el paparazzi, Jordi Martin (THOMAS COEX / REUTERS)

Y es que en un primer momento, Gerard Piqué se quedaría en Miami hasta abril, momento en el que Shakira termina su gira por Latinoamérica y descansa algunos días.

Este momento sería aprovechado por Gerard Piqué para regresar a España.

Después de esto, Shakira tiene planeado ir a Europa y Asia con su gira, por lo que Gerard Piqué estaría ese tiempo cuidando a sus hijos en Estados Unidos.

Según Jordi Martin, además de la negativa de los niños de estar con la actual pareja de su papá, Clara Chía se enfrentaría a otro problema.

Y es que no contaría con visa para viajar con Gerard Piqué a Estados Unidos.